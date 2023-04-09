Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
13:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
14:44
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
18:31
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
19:00
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
19:34
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
20:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230409/milletvekili-aday-listeleri-icin-yogun-mesai-bugun-son-gun-1069391294.html
Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün
Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün
14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Siyasi... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T09:08+0300
2023-04-09T09:08+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
milletvekili
ak parti
chp
seçim
iyi parti
genel seçim
cumhurbaşkanlığı
parti meclisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321560_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_aec6e90aecccc740e2b7a7fc77cefecf.jpg
14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.Genel merkezlerde milletvekili aday listelerine son şekli veriliyor.AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst komisyon, çalışmalarında sona yaklaştı. AK Parti'de 3 dönem kuralı uygulanıyor3 dönem kuralını uygulama kararı alan AK Parti'de, birçok isim listede yer almayacak.Kabinede yer alan isimler, listelerde ilk sıradan milletvekili adayı gösterilecek.Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'den milletvekili adayı olacak. DSP için 2 adayAK Parti listelerinde Demorkatik Sol Parti adayları için az iki aday için yer açacak.BBP kendi listesiyle giriyorCumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek.4 partiye 20 kontenjanMillet İttifakı kanadında da yoğun bir mesai var.Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adayları, CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı. Bu 4 partinin adaylarına, CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.CHP ile İYİ Parti arasında ise ortak liste çalışmaları sürüyor. NTV’nin haberine göre, Artvin - Erzincan - Van - Çorum - Adıyaman ve Tunceli'de İyi Parti adaylarının, CHP listesinden seçime girmesi kararlaştırıldı.Bayburt - Gümüşhane - Aksaray'da ise CHP’li adaylar İYİ Parti listelerinden seçime girecek.Bu illere, Yozgat, Malatya, Hakkari, Bartın, Bingöl ve Muş’un da dahil olabileceği belirtiliyor.CHP'de listeye son şekli, Parti Meclisi toplantısında verilecek.Kesin listeler 19 Nisan'daTeslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.İki ayrı oy pusulası verilecek14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partili-aytun-ciray-milletvekili-adayligimdan-feragat-ediyorum-1069388571.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067321560_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_abb1cd93da9655093d84e26cde5929dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milletvekili adayları belli oldu mu,chpmilletvekili adayları,ak parti milletvekili adayları,milletvekili aday lise
milletvekili adayları belli oldu mu,chpmilletvekili adayları,ak parti milletvekili adayları,milletvekili aday lise

Milletvekili aday listeleri için yoğun mesai: Bugün son gün

09:08 09.04.2023
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
© AA / Raşit Aydoğan
Abone olTelegram
14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürerken, Ankara'da partilerin genel merkezlerinde milletvekili aday listelerini oluşturmak için yoğun bir mesai var. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek.
14 Mayıs seçimleri öncesi, milletvekili aday adayları kesinleştirilecek ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
Genel merkezlerde milletvekili aday listelerine son şekli veriliyor.
AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst komisyon, çalışmalarında sona yaklaştı.

AK Parti'de 3 dönem kuralı uygulanıyor

3 dönem kuralını uygulama kararı alan AK Parti'de, birçok isim listede yer almayacak.

Kabinede yer alan isimler, listelerde ilk sıradan milletvekili adayı gösterilecek.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'den milletvekili adayı olacak.

DSP için 2 aday

AK Parti listelerinde Demorkatik Sol Parti adayları için az iki aday için yer açacak.

BBP kendi listesiyle giriyor

Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek.

4 partiye 20 kontenjan

Millet İttifakı kanadında da yoğun bir mesai var.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adayları, CHP listelerinden seçime girme kararı almıştı.

Bu 4 partinin adaylarına, CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.
CHP ile İYİ Parti arasında ise ortak liste çalışmaları sürüyor. NTV’nin haberine göre, Artvin - Erzincan - Van - Çorum - Adıyaman ve Tunceli'de İyi Parti adaylarının, CHP listesinden seçime girmesi kararlaştırıldı.
Bayburt - Gümüşhane - Aksaray'da ise CHP’li adaylar İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

Bu illere, Yozgat, Malatya, Hakkari, Bartın, Bingöl ve Muş’un da dahil olabileceği belirtiliyor.
CHP'de listeye son şekli, Parti Meclisi toplantısında verilecek.

Kesin listeler 19 Nisan'da

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.
Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

İki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.
İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İYİ Partili Aytun Çıray: Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum
00:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала