https://sputniknews.com.tr/20230409/btp-28-donem-milletvekili-aday-listesini-yskya-teslim-etti-1069437530.html
BTP 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti
BTP 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T20:19+0300
2023-04-09T20:19+0300
2023-04-09T20:20+0300
politika
btp
milletvekili
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
aday
aday listesi
seçim
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BTP Genel Sekreteri Nuri Kaplan ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.Kaplan, aday listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm illerdeki 600 milletvekili adayının listesini YSK'ya teslim ettiklerini söyledi.Aday listesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaplan, seçime girecek diğer tüm partilere başarılar diledi.Kaplan, "Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230409/memleket-partisinin-28-donem-milletvekili-aday-listesi-yskya-sunuldu-1069436342.html
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btp, milletvekili, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), aday, aday listesi, seçim
btp, milletvekili, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), aday, aday listesi, seçim
BTP 28. Dönem milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti
20:19 09.04.2023 (güncellendi: 20:20 09.04.2023) Abone ol
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
BTP Genel Sekreteri Nuri Kaplan ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.
Kaplan, aday listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm illerdeki 600 milletvekili adayının listesini YSK'ya teslim ettiklerini söyledi.
Aday listesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaplan, seçime girecek diğer tüm partilere başarılar diledi.
Kaplan, "Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35" dedi.