https://sputniknews.com.tr/20230408/zelenskiy-polonya-bize-200-adet-rosomak-zirhli-savas-araci-verecek-1069383454.html
Zelenskiy: Polonya bize 200 adet Rosomak zırhlı savaş aracı verecek
Zelenskiy: Polonya bize 200 adet Rosomak zırhlı savaş aracı verecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya’nın Ukrayna’ya 200 adet Rosomak zırhlı savaş aracı vereceğini söyledi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:08+0300
2023-04-08T22:08+0300
2023-04-08T22:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
vladimir zelenskiy
zırhlı araç
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı video mesajda “Zırhlı savaş araçlarıyla ilgili yeni anlaşma var. Yüzden fazla araç. Rosomak zırhlı savaş araçlarıyla ilgili 200 adet için anlaşma sağlandı. 100’ü hemen şimdi, 100’ü daha sonra. Ayrıca kundağı motorlu havan topları, ek füzeler ve MiG’ler verilecek” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, geçen çarşamba günü Polonya’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında birkaç ikili anlaşma imzalandı.Fin Patria AMV'nin lisanslı bir çeşidi olan ve Polonya silah şirketi Siemianowice Śląskie tarafından üretilen Rosomak, 30 milimetre topla donatılan çok rollü bir askeri araç.
https://sputniknews.com.tr/20230407/financial-times-abd-ukraynanin-nato-uyeligi-icin-yol-haritasi-sunulmasina-karsi-1069311767.html
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ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy, zırhlı araç
ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy, zırhlı araç
Zelenskiy: Polonya bize 200 adet Rosomak zırhlı savaş aracı verecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya’nın Ukrayna’ya 200 adet Rosomak zırhlı savaş aracı vereceğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı video mesajda “Zırhlı savaş araçlarıyla ilgili yeni anlaşma var. Yüzden fazla araç. Rosomak zırhlı savaş araçlarıyla ilgili 200 adet için anlaşma sağlandı. 100’ü hemen şimdi, 100’ü daha sonra. Ayrıca kundağı motorlu havan topları, ek füzeler ve MiG’ler verilecek” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, geçen çarşamba günü Polonya’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında birkaç ikili anlaşma imzalandı.
Fin Patria AMV'nin lisanslı bir çeşidi olan ve Polonya silah şirketi Siemianowice Śląskie tarafından üretilen Rosomak, 30 milimetre topla donatılan çok rollü bir askeri araç.