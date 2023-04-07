https://sputniknews.com.tr/20230407/financial-times-abd-ukraynanin-nato-uyeligi-icin-yol-haritasi-sunulmasina-karsi-1069311767.html
Financial Times: ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası sunulmasına karşı
Financial Times: ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası sunulmasına karşı
Financial Times gazetesi, bazı Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya NATO'ya katılması için net bir yol haritası sunma çabalarına karşı çıktığını ve ortaklarını... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T02:53+0300
2023-04-07T02:53+0300
2023-04-07T02:53+0300
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin kimliği açıklanmayan dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi müttefiklerinin Ukrayna'ya NATO ile daha derin bağlar ve ittifaka üyelik için açık destek sunulması çabalarına karşı.Konu, bu hafta NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği ve ittifak üyelerinin temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılması planlanan liderler zirvesi öncesi istişarelerde ele alınıyor.FT'ye göre NATO'nun 31 üyesi, Ukrayna'ya üyeliğin kısa vadede teklif edilemeyeceği ve ülkenin Rusya ile yaşadığı mevcut ihtilaf nedeniyle ciddi bir şekilde ele alınamayacağı konusunda hemfikir olsa da bu haftaki görüşmeler grubun Kiev'in çatışma sonrası statüsüne ilişkin vizyonu konusunda fikir ayrılığına sahne oldu.Zelenskiy 'NATO üyeliği taahhüdü yoksa zirveye gelmem' demiştiUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki zirveye ancak Kiev'in NATO'ya katılımı yönünde güvenlik garantileri ve ittifakla daha derin işbirliği gibi net adımlar sunulması halinde katılacağını söylemişti.Üye ülkeler, 2008 yılında Ukrayna'nın bir noktada NATO'ya girmesine izin verilmesi konusunda mutabık kalmıştı.Gazete, o dönemde ABD'nin Kiev'e üyelik için net bir takvim ve eylem planı verilmesi için baskı yaptığını ama Fransa ve Almanya'nın söz konusu adımın Rusya'yı kışkırtacağı endişesiyle direndiğini anımsattı.Bu haftaki görüşmelere katılan diplomatlar, Ukrayna'nın NATO perspektifine ilişkin yeni açıklamada neler sunulması gerektiği konusunda mutabık kalamadı.'Önümüzde birkaç hafta sürecek zorlu müzakereler var'Bir yetkili, "Bu boşlukları kapatmak ve siyasi bir sonuç oluşturmak için önümüzde birkaç hafta sürecek zorlu müzakereler var" ifadelerini kullandı.Diğer bir yetkili ise Vilnius'a giden yolun 'engebeli olduğu' görüşünü dile getirdi.FT'ye göre Washington yönetimi, ittifakın Ukrayna ile bağlarını bu aşamada derinleştirmesinin, Rusya'nın mevcut krizin Moskova ile NATO arasında bir çatışma olduğu yönündeki iddialarını beslemesinden endişeli. Ayrıca ABD'ye göre bu, Rusya'yı NATO ile nükleer savaşa sürükleyebilir.
https://sputniknews.com.tr/20230404/kurulmasindan-bu-yana-74-yil-gecti-nato-gercekten-bir-kolektif-savunma-orgutu-mu-1069173412.html
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Financial Times: ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliği için yol haritası sunulmasına karşı
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Financial Times gazetesi, bazı Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya NATO'ya katılması için net bir yol haritası sunma çabalarına karşı çıktığını ve ortaklarını, Kiev'e kısa vadeli yardım sağlamaya odaklanmaya davet ettiğini yazdı.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin kimliği açıklanmayan dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi müttefiklerinin Ukrayna'ya NATO ile daha derin bağlar ve ittifaka üyelik için açık destek sunulması çabalarına karşı.
Konu, bu hafta NATO dışişleri bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği ve ittifak üyelerinin temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılması planlanan liderler zirvesi öncesi istişarelerde ele alınıyor.
FT'ye göre NATO'nun 31 üyesi, Ukrayna'ya üyeliğin kısa vadede teklif edilemeyeceği ve ülkenin Rusya ile yaşadığı mevcut ihtilaf nedeniyle ciddi bir şekilde ele alınamayacağı konusunda hemfikir olsa da bu haftaki görüşmeler grubun Kiev'in çatışma sonrası statüsüne ilişkin vizyonu konusunda fikir ayrılığına sahne oldu.
Zelenskiy 'NATO üyeliği taahhüdü yoksa zirveye gelmem' demişti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki zirveye ancak Kiev'in NATO'ya katılımı yönünde güvenlik garantileri ve ittifakla daha derin işbirliği gibi net adımlar sunulması halinde katılacağını söylemişti.
Üye ülkeler, 2008 yılında Ukrayna'nın bir noktada NATO'ya girmesine izin verilmesi konusunda mutabık kalmıştı.
Gazete, o dönemde ABD'nin Kiev'e üyelik için net bir takvim ve eylem planı verilmesi için baskı yaptığını ama Fransa ve Almanya'nın söz konusu adımın Rusya'yı kışkırtacağı endişesiyle direndiğini anımsattı.
Bu haftaki görüşmelere katılan diplomatlar, Ukrayna'nın NATO perspektifine ilişkin yeni açıklamada neler sunulması gerektiği konusunda mutabık kalamadı.
'Önümüzde birkaç hafta sürecek zorlu müzakereler var'
Bir yetkili, "Bu boşlukları kapatmak ve siyasi bir sonuç oluşturmak için önümüzde birkaç hafta sürecek zorlu müzakereler var" ifadelerini kullandı.
Diğer bir yetkili ise Vilnius'a giden yolun 'engebeli olduğu' görüşünü dile getirdi.
FT'ye göre Washington yönetimi, ittifakın Ukrayna ile bağlarını bu aşamada derinleştirmesinin, Rusya'nın mevcut krizin Moskova ile NATO arasında bir çatışma olduğu yönündeki iddialarını beslemesinden endişeli. Ayrıca ABD'ye göre bu, Rusya'yı NATO ile nükleer savaşa sürükleyebilir.