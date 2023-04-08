https://sputniknews.com.tr/20230408/suudi-arabistan-ve-iranli-yetkililer-buyukelciliklerin-acilmasiyla-ilgili-ayrintilari-gorustu-1069386014.html

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, büyükelçiliklerin açılmasıyla ilgili ayrıntıları görüştü

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, büyükelçiliklerin açılmasıyla ilgili ayrıntıları görüştü

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, Tahran'da iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılmasıyla ilgili teknik ayrıntıları ele aldı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T22:56+0300

2023-04-08T22:56+0300

2023-04-08T22:57+0300

dünya

ortadoğu

suudi arabistan

iran

tahran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068184681_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_61a0d988148f0ef12b6abb3a0aed2d49.jpg

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Nasır bin Avad Al Ganum başkanlığındaki Suudi Arabistan teknik heyeti, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile başkent Tahran'da bir araya geldi.İki ülke dışişleri bakanlarının 6 Nisan'da anlaşmaya vardığı toplantının devamı niteliğinde olan görüşmede "Suudi Arabistan, İran ve Çin'in ortak üçlü anlaşmasının uygulanması" ele alındı.Al Ganum, İran Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Başkanı Büyükelçi Mehdi Honerdust'a sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür etti. Honerdust​​​​​​, ülkesinin Suudi Arabistan ekibinin görevini kolaylaştırmak için tüm kolaylıkları ve desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerin açılması kararı almıştıİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'in başkenti Pekin'de 6 Nisan'da bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.İki ülke tarafından imzalanan ortak bildiride, mart ayında Çin'in arabuluculuğunda varılan anlaşmada öngörülen iki aylık süre içinde (mayıs ayına kadar) Tahran ve Riyad'daki büyükelçilikler ile Meşhed ve Cidde'deki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabakata varılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230402/7-yil-sonra-normallesme-iran-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-yuz-yuze-gorusecek-1069076768.html

suudi arabistan

iran

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, suudi arabistan, iran, tahran