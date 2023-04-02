https://sputniknews.com.tr/20230402/7-yil-sonra-normallesme-iran-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlari-yuz-yuze-gorusecek-1069076768.html

7 yıl sonra normalleşme: İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları yüz yüze görüşecek

7 yıl sonra normalleşme: İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları yüz yüze görüşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında yapılan telefon görüşmesinde önümüzdeki... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T21:34+0300

2023-04-02T21:34+0300

2023-04-02T21:34+0300

dünya

iran

suudi arabistan

normalleşme

görüşme

faysal bin ferhan

hüseyin emir abdullahiyan

ortadoğu

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İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra aldığı normalleşme kararının ardından adımlar atmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, görüşmede İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşmasındaki son durumun ele alındığı aktarıldı.Açıklamada, Bakan Abdullahiyan ile Bakan Ferhan’ın önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşme kararı aldıkları belirtildi.İran ile Suudi Arabistan arasında varılan normalleşme anlaşmasının güçlendirilerek sürdürülmesine vurgu yapan Abdullahiyan, iki ülke liderleri ve yetkilileri arasında diyalog ve diplomasinin önemli olduğunu ifade etti.İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştıSuudi Arabistan'da 2 Ocak 2016 tarihinde terör suçuyla yargılanan ve aralarında Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi idam edilmişti. İdamın ardından İran'da protestolar gerçekleştirilmiş, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed kentindeki konsolosluğu ateşe verilmişti. Mart 2015'te Yemen'de başlayan savaş nedeniyle kötüleşen iki ülke arasındaki ilişkiler yaşanan olayların ardından tamamen kesilmişti.İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen toplantı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 7 yıl sonra yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları belirtilmişti.

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iran, suudi arabistan, normalleşme, görüşme, faysal bin ferhan, hüseyin emir abdullahiyan, ortadoğu