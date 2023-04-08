Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230408/okyanus-yuzeyi-sicakliginda-rekor-artis-211-dereceye-yukseldi-1069383840.html
Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi
Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi
Dünyanın okyanus yüzey sıcaklığı uydu kayıtlarının başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin verilerine... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:17+0300
2023-04-08T22:17+0300
yaşam
okyanus
sıcaklık
ısı
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067854827_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_d7cf5b19efa32c39ddc640de466486dc.jpg
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre, bu ayın başında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 dereceye yükseldi.Okyanus yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının dünya çapında deniz ısı dalgalarına yol açtığı belirtildi.Bu durumun sene sonunda aşırı hava koşulları riskini artırabileceği ve küresel ısı rekorlarını daha da zorlayabileceğine dikkat çekildi.Uzmanlar, atmosferdeki sera gazlarının yükselmesine rağmen küresel ortalama yüzey sıcaklıklarını azaltan La Nina atmosferik fenomeninin artık sona erdiğini bildirdi.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nde görevli araştırmacı Dr. Mike McPhaden, "İklim değişikliği sinyalinin net bir şekilde geldiğini görüyoruz" dedi.Kurumun verilerine göre küresel olarak ortalama ikinci en sıcak okyanus sıcaklıkları, 2014'ten 2016'ya kadar süren El Nino ile aynı zamana denk geldi.Fosil yakıtlar ve ormansızlaşma ile atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu ekstra ısının yüzde 90'ından fazlası okyanus tarafından alındı.Geçen yıl yapılan araştırmada, okyanusta biriken ısı miktarının hızlandığı ve daha derinlere nüfuz ederek aşırı hava koşulları için ortam sağladığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230406/antarktikada-eriyen-buz-tabakalari-tahmin-edilenden-daha-kisa-surede-yok-olabilir-1069270107.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/06/1067854827_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3fa54289e3bbde4fd2528785a7538850.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okyanus, sıcaklık, ısı, abd
okyanus, sıcaklık, ısı, abd

Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi

22:17 08.04.2023
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGOkyanus
Okyanus - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
Abone olTelegram
Dünyanın okyanus yüzey sıcaklığı uydu kayıtlarının başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin verilerine göre, bu ayın başında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, 2016'daki rekoru geçerek 21.1 dereceye yükseldi. Uzmanlar sıcaklıkların daha da artacağı yönünde uyarıyor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre, bu ayın başında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 dereceye yükseldi.
Okyanus yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının dünya çapında deniz ısı dalgalarına yol açtığı belirtildi.
Bu durumun sene sonunda aşırı hava koşulları riskini artırabileceği ve küresel ısı rekorlarını daha da zorlayabileceğine dikkat çekildi.
Uzmanlar, atmosferdeki sera gazlarının yükselmesine rağmen küresel ortalama yüzey sıcaklıklarını azaltan La Nina atmosferik fenomeninin artık sona erdiğini bildirdi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nde görevli araştırmacı Dr. Mike McPhaden, "İklim değişikliği sinyalinin net bir şekilde geldiğini görüyoruz" dedi.
Kurumun verilerine göre küresel olarak ortalama ikinci en sıcak okyanus sıcaklıkları, 2014'ten 2016'ya kadar süren El Nino ile aynı zamana denk geldi.
Fosil yakıtlar ve ormansızlaşma ile atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu ekstra ısının yüzde 90'ından fazlası okyanus tarafından alındı.
Geçen yıl yapılan araştırmada, okyanusta biriken ısı miktarının hızlandığı ve daha derinlere nüfuz ederek aşırı hava koşulları için ortam sağladığı belirtilmişti.
Antarktika, buzul, buzulların erimesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
YAŞAM
Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir
6 Nisan, 13:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала