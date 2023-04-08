https://sputniknews.com.tr/20230408/okyanus-yuzeyi-sicakliginda-rekor-artis-211-dereceye-yukseldi-1069383840.html

Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi

Okyanus yüzeyi sıcaklığında rekor artış: 21.1 dereceye yükseldi

Dünyanın okyanus yüzey sıcaklığı uydu kayıtlarının başlamasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin verilerine... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T22:17+0300

2023-04-08T22:17+0300

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yaşam

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sıcaklık

ısı

abd

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre, bu ayın başında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, 2016’daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 dereceye yükseldi.Okyanus yüzey sıcaklığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının dünya çapında deniz ısı dalgalarına yol açtığı belirtildi.Bu durumun sene sonunda aşırı hava koşulları riskini artırabileceği ve küresel ısı rekorlarını daha da zorlayabileceğine dikkat çekildi.Uzmanlar, atmosferdeki sera gazlarının yükselmesine rağmen küresel ortalama yüzey sıcaklıklarını azaltan La Nina atmosferik fenomeninin artık sona erdiğini bildirdi.Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nde görevli araştırmacı Dr. Mike McPhaden, "İklim değişikliği sinyalinin net bir şekilde geldiğini görüyoruz" dedi.Kurumun verilerine göre küresel olarak ortalama ikinci en sıcak okyanus sıcaklıkları, 2014'ten 2016'ya kadar süren El Nino ile aynı zamana denk geldi.Fosil yakıtlar ve ormansızlaşma ile atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu ekstra ısının yüzde 90'ından fazlası okyanus tarafından alındı.Geçen yıl yapılan araştırmada, okyanusta biriken ısı miktarının hızlandığı ve daha derinlere nüfuz ederek aşırı hava koşulları için ortam sağladığı belirtilmişti.

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okyanus, sıcaklık, ısı, abd