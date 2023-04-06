https://sputniknews.com.tr/20230406/antarktikada-eriyen-buz-tabakalari-tahmin-edilenden-daha-kisa-surede-yok-olabilir-1069270107.html

Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir

Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir

Yapılan bir araştırma, Antarktika'da buz tabakalarının tahmin edilenden daha kısa sürede eriyebileceğini ortaya koydu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T13:12+0300

2023-04-06T13:12+0300

2023-04-06T13:12+0300

yaşam

okyanus

su seviyesi

yükselme

buzul

buzulların erimesi

erime

bilim

norveç

antarktika

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'Nature' dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, küresel deniz seviyesinin yükselmesini inceleyen bir çalışma yaptı.Çalışmada, Norveç deniz tabanı ve açıklarında yer alan buz tabakaları incelendi.Bilim insanları, Norveç kıyılarındaki buz tabakalarının günde 600 metreye kadar geri çekildiğini tespit etti.Yapılan araştırmalar sonucunda, Antarktika'daki buzul kütlelerinin günde 30 metreden fazla geri çekildiği belirtildi.Okyanuslardaki su seviyesi 1 santimetre yükseliyorBunun yanı sıra çalışmada, iklim değişikliği nedeniyle Antarktika'da eriyen buz tabakalarının okyanuslardaki su seviyesinin yaklaşık 1 santimetre yükselmesine neden olduğu kaydedildi.Araştırmanın sonucunun, Grönland ve Antarktika'daki buzun ne kadar hızlı eriyebileceğine ve küresel deniz seviyelerini yükseltebileceğine ışık tutacağı ifade ediliyor.Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Christine Batchelor, sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse okyanus seviyelerinin yükseleceğine işaret etti.Bilim insanları, buz kütlelerinin tahmin edilenden daha kısa sürede eriyebileceğini belirterek, buz kütlelerinin bu şekilde erimesi durumunda okyanus sularının yükselmesinin büyük etkileri olacağı uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230330/arastirma-antarktika-buzullarinin-erimesiyle-durgunlasan-okyanuslar-daha-az-karbondioksit-emiyor-1068951642.html

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okyanus, su seviyesi, yükselme, buzul, buzulların erimesi, erime, bilim, norveç, antarktika