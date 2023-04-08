https://sputniknews.com.tr/20230408/kaftancioglu-yoneticilerinin-kotulugunu-kizilaya-mal-etmeyelim-kan-bagisini-ihmal-etmeyelim-1069370211.html

Kaftancıoğlu: Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim, kan bağışını ihmal etmeyelim

Kaftancıoğlu: Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim, kan bağışını ihmal etmeyelim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez' diyerek Türk Kızılay için kan... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T15:23+0300

2023-04-08T15:23+0300

2023-04-08T15:25+0300

kızılay

canan kaftancıoğlu

türkiye

kan bağışı

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Türkiye Kızılay Derneği, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” çağrısı yaptı.“Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez” diyen Kaftancıoğlu, “Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek. Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230406/kizilay-ulusal-kan-stoklarimiz-asgari-seviyenin-altina-dusmustur-kan-bagisina-davet-ediyoruz-1069289496.html

kızılay

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kızılay, canan kaftancıoğlu, kan bağışı