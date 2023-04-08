Kaftancıoğlu: Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim, kan bağışını ihmal etmeyelim
15:23 08.04.2023 (güncellendi: 15:25 08.04.2023)
© CHPCHP'li Canan Kaftancıoğlu
© CHP
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez' diyerek Türk Kızılay için kan bağışı çağrısında bulundu.
Türkiye Kızılay Derneği, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” çağrısı yaptı.
“Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez” diyen Kaftancıoğlu, “Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek. Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.
“Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez” diyen Kaftancıoğlu, “Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek. Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.
Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 8, 2023
Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek
Yöneticilerinin kötülüğünü #Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim. https://t.co/OS55kEvGAb