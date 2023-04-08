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İsrail polisi Tel Aviv'deki olayın 'terör saldırısı' olduğu yönündeki açıklamasını değiştirdi
İsrail polisi Tel Aviv'deki olayın 'terör saldırısı' olduğu yönündeki açıklamasını değiştirdi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, dün yayalara çarptıktan sonra takla atan aracından inerken polisin ateş açarak öldürdüğü Filistinli sürücünün iddia edilenin... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T20:58+0300
2023-04-08T21:15+0300
türkiye
terör
terör saldırısı
israil
israil polisi
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Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde sivil bir aracın yayalara çarpması sonucu bir turist öldü, 5 kişi de yaralandı.İsrail polisi "terör saldırısı" diye tanımladığı olaya ilişkin ilk açıklamasında, "bir teröristin otomobille Tel Aviv'deki yürüyüş yolundaki yayalara çarptığı" bilgisini paylaştı.Yakınlardaki bir polis memurunun gürültü üzerine olay yerine intikal ettikten sonra "devrilen bir araç ve yerde yatan bazı kişiler gördüğüne" dikkat çekilen açıklamada, "araçtaki şoförün üzerindeki silahına uzanmaya çalıştığı ve bunun üzerine polis memurlarının teröristi etkisiz hale getirdiği ve öldürdüğü" kaydedildi.Olayı güvenlik kaynaklarına dayandırarak veren İsrail basını da "çalıntı araçla" eylemi gerçekleştiren saldırganın işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen bir Filistinli olduğu bilgisini paylaştı.'Bütün iddialar tek tek çöktü'Ancak, sürücünün İsrail polisi tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine resmi açıklama baştan sona değiştirildi.İsrail polisi önce gece yaptığı açıklamada "terör saldırısı ve saldırganın silahı bulunduğu" yönündeki anlatıyı değiştirdi. Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, "olayın bir terör saldırısı olmadığı olasılığını" değerlendirdiklerini söyledi.Sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu paylaşan polis kaynakları, söz konusu kişinin Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğruladı.Ardından da aracın çalıntı değil, Ebu Cabir'in eşinin üzerine kayıtlı olduğu açıklandı.'Polis kardeşimi yargısız infaz etti'Öldürülen Yusuf Ebu Cabir'in abisi Ömer Ebu Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin böyle bir saldırıyı düzenleyebileceğine "sadece kendileri değil Yusuf'u tanıyan kimsenin inanmayacağını" söyledi.Ömer Ebu Cabir, yakın zamanda amca oğullarının cenazesi nedeniyle ailecek 3-4 gündür ailecek uykusuz olduklarını belirterek Yusuf'un kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmiş olabileceğini kaydetti.Ters takla atan araçtan çıkan yaralı kardeşinin elinde silah olmadığı halde polisin birden fazla defa ateş açtığını belirten Ömer Ebu Cabir, polisin kardeşini "yargısız infaz ettiğini" vurguladı.Cesedin otopsisinin henüz tamamlanmadığını aktaran Ömer Ebu Cabir, "Yusuf'un böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine inanmıyoruz. Polis, eğer ki adaletten yanaysa gerçekleri açıklasın. 'Böyle bir kargaşa yaşandı ve biz hata yaptık' da diyebilirler. Polise karşı en küçük bir güven ve ümit kalsın istiyorlarsa doğruyu anlatsınlar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230408/israil-son-uc-ayda-filistinliler-hakkinda-800-idari-tutuklama-karari-aldi-1069375341.html
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terör, terör saldırısı, israil, israil polisi, filistinli
terör, terör saldırısı, israil, israil polisi, filistinli

İsrail polisi Tel Aviv'deki olayın 'terör saldırısı' olduğu yönündeki açıklamasını değiştirdi

20:58 08.04.2023 (güncellendi: 21:15 08.04.2023)
© AAİsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek itikaf eden bazı Filistinlileri Silsile Kapısı'ndan dışarı çıkmaya zorladı.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek itikaf eden bazı Filistinlileri Silsile Kapısı'ndan dışarı çıkmaya zorladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, dün yayalara çarptıktan sonra takla atan aracından inerken polisin ateş açarak öldürdüğü Filistinli sürücünün iddia edilenin aksine "terör saldırısında bulunmadığı" ve "silahlı olmadığı" ortaya çıktı.
Tel Aviv'de dün akşam saatlerinde sivil bir aracın yayalara çarpması sonucu bir turist öldü, 5 kişi de yaralandı.
İsrail polisi "terör saldırısı" diye tanımladığı olaya ilişkin ilk açıklamasında, "bir teröristin otomobille Tel Aviv'deki yürüyüş yolundaki yayalara çarptığı" bilgisini paylaştı.
Yakınlardaki bir polis memurunun gürültü üzerine olay yerine intikal ettikten sonra "devrilen bir araç ve yerde yatan bazı kişiler gördüğüne" dikkat çekilen açıklamada, "araçtaki şoförün üzerindeki silahına uzanmaya çalıştığı ve bunun üzerine polis memurlarının teröristi etkisiz hale getirdiği ve öldürdüğü" kaydedildi.
Olayı güvenlik kaynaklarına dayandırarak veren İsrail basını da "çalıntı araçla" eylemi gerçekleştiren saldırganın işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen bir Filistinli olduğu bilgisini paylaştı.

'Bütün iddialar tek tek çöktü'

Ancak, sürücünün İsrail polisi tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine resmi açıklama baştan sona değiştirildi.
İsrail polisi önce gece yaptığı açıklamada "terör saldırısı ve saldırganın silahı bulunduğu" yönündeki anlatıyı değiştirdi. Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Eshed, "olayın bir terör saldırısı olmadığı olasılığını" değerlendirdiklerini söyledi.
Sürücünün adının Yusuf Ebu Cabir olduğunu paylaşan polis kaynakları, söz konusu kişinin Filistinli siyasi veya silahlı grupla ilişkili olmadığını doğruladı.
Ardından da aracın çalıntı değil, Ebu Cabir'in eşinin üzerine kayıtlı olduğu açıklandı.

'Polis kardeşimi yargısız infaz etti'

Öldürülen Yusuf Ebu Cabir'in abisi Ömer Ebu Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin böyle bir saldırıyı düzenleyebileceğine "sadece kendileri değil Yusuf'u tanıyan kimsenin inanmayacağını" söyledi.
Ömer Ebu Cabir, yakın zamanda amca oğullarının cenazesi nedeniyle ailecek 3-4 gündür ailecek uykusuz olduklarını belirterek Yusuf'un kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmiş olabileceğini kaydetti.
Ters takla atan araçtan çıkan yaralı kardeşinin elinde silah olmadığı halde polisin birden fazla defa ateş açtığını belirten Ömer Ebu Cabir, polisin kardeşini "yargısız infaz ettiğini" vurguladı.
Cesedin otopsisinin henüz tamamlanmadığını aktaran Ömer Ebu Cabir, "Yusuf'un böyle bir saldırı gerçekleştirdiğine inanmıyoruz. Polis, eğer ki adaletten yanaysa gerçekleri açıklasın. 'Böyle bir kargaşa yaşandı ve biz hata yaptık' da diyebilirler. Polise karşı en küçük bir güven ve ümit kalsın istiyorlarsa doğruyu anlatsınlar" diye konuştu.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. İsrail polisi bazı Filistinlileri gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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