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https://sputniknews.com.tr/20230408/israil-son-uc-ayda-filistinliler-hakkinda-800-idari-tutuklama-karari-aldi-1069375341.html
İsrail, son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
İsrail, son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklarda 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik aldığı idari tutuklama kararlarının 800'e... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T18:10+0300
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dünya
israil
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tutuklama
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Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail işgali, Filistinlilere yönelik gizli bir dosya bulunduğu bahanesiyle, idari tutuklama suçunun kapsamını genişletiyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik alınan idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.Geçen ayın sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklu sayısının 1016'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlardan 6'sının çocuk ve birisinin kadın olduğu bilgisine yer verildi.Açıklamada, İsrail'in son 9 yılda yaklaşık 13 bin idari tutuklama emri çıkardığı belirtilirken, idari tutukluların yüzde 80'inin yıllardır cezaevinde bulunduğu ifade edildi.İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulaması"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.
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israil, filistin, tutuklama, gözaltı
israil, filistin, tutuklama, gözaltı

İsrail, son üç ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı

18:10 08.04.2023
© AAİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. İsrail polisi bazı Filistinlileri gözaltına aldı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. İsrail polisi bazı Filistinlileri gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
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Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklarda 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik aldığı idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.
Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail işgali, Filistinlilere yönelik gizli bir dosya bulunduğu bahanesiyle, idari tutuklama suçunun kapsamını genişletiyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik alınan idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.
Geçen ayın sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklu sayısının 1016'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlardan 6'sının çocuk ve birisinin kadın olduğu bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in son 9 yılda yaklaşık 13 bin idari tutuklama emri çıkardığı belirtilirken, idari tutukluların yüzde 80'inin yıllardır cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.
Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.
Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.
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