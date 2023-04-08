https://sputniknews.com.tr/20230408/icisleri-bakani-soylu-iskenderunda-kan-bagisinda-bulundu-1069387065.html

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da kan bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, İskenderun'da kan bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılaya kan bağışı çağırısında bulunarak, "Bu stokları belli bir seviyenin altına düşürmemek lazım. Her birimizin... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T23:38+0300

2023-04-08T23:38+0300

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türkiye

kan

kan bağışı

süleyman soylu

kızılay

kızılay

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar Belediyesi tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan konteyner kentin açılışı ve iftar programının ardından, beraberindekilerle alandaki Türk Kızılayı kan bağışı aracına geçip bağışta bulundu.Soylu, Üsküdar Belediyesi tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan konteyner kentin açılışı ve iftar programının ardından, beraberindekilerle alandaki Türk Kızılayı kan bağışı aracına geçti.Kan bağışında bulunan Soylu, gazetecilere, ramazan aylarında Kızılay'ın kan stoklarında birtakım düşüşler yaşandığını, birkaç gündür de buna ait çağrıların olduğunu söyledi.Kızılay'ın Türkiye'nin en güçlü değerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Soylu, "Deprem bölgesinde de büyük faydası ve yararı vardır. Özellikle beslenme meselesinde şu anda iftardan tutun sahura kadar tüm sivil toplum örgütlerini koordine ediyor. Aynı zamanda belediyelerle AFAD'la birlikte vatandaşımızın beslenme ihtiyacını hızla karşılıyor. Ama diğer taraftan da kan meselesi Kızılay'ın belki de en önemli işlevlerinden bir tanesidir" diye konuştu.'Bizim milli bir meselemizdir'Soylu, kan bağışı çağrısını duyunca hemen kan bağışında bulunmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230406/bakan-soylu-yaklasik-660-binin-uzerinde-cadir-55-binden-fazla-konteyner-kurulumu-gerceklesti-1069297418.html

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