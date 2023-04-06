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https://sputniknews.com.tr/20230406/bakan-soylu-yaklasik-660-binin-uzerinde-cadir-55-binden-fazla-konteyner-kurulumu-gerceklesti-1069297418.html
Bakan Soylu: Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti
Bakan Soylu: Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti. Her akşam 2 milyon vatandaşımıza deprem... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T21:30+0300
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süleyman soylu
türkiye
deprem
konteyner
çadır
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İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından oluşturulan konteyner kentteki iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla deprem bölgesinde yoğun çalışmaların içinde olduklarını söyledi.Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını, devletin bütün kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, iş camiası ve gönüllülerin el ele vererek, sorunların üstesinden geleceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:15 milyon insanı etkileyen depremin Hollanda'dan daha büyük bir alanı etkilediğini aktaran Soylu, "Konteyner sayımızı bir ay sonra 100 bine tamamlayacağız, hemen ardından da 200 bine çıkaracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çadır kentlerde mümkün olduğunca standartları ve kaliteyi yükseltiyoruz. Eğitimden sağlığa kadar her türlü süreci işletiyoruz" diye konuştu.Bakan Soylu, tuvalet temizliğinden gıda kontrollerine ve sivrisineklere karşı ilaçlamalar dahil olmak üzere deprem bölgesindeki her meseleyi takip ettiklerini vurguladı.​​​​​​​Enkaz kaldırma çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Soylu, İskenderun'daki enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacağını, ardından da hasarlı binaların yıkım sürecine girileceğini belirtti.İçişleri Bakanı Soylu, iftar programının ardından konteyner kentte kalan aileleri ziyaret etti. Bir vatandaşın çay davetini geri çevirmeyen Soylu, afetzede aileyle birlikte çay içip sohbet etti.
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süleyman soylu, deprem, konteyner, çadır
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Bakan Soylu: Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti

21:30 06.04.2023 (güncellendi: 21:36 06.04.2023)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti. Her akşam 2 milyon vatandaşımıza deprem bölgesinde iftar veriyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından oluşturulan konteyner kentteki iftar programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla deprem bölgesinde yoğun çalışmaların içinde olduklarını söyledi.
Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını, devletin bütün kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, iş camiası ve gönüllülerin el ele vererek, sorunların üstesinden geleceğini belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Bugün depremin 60'ıncı günündeyiz. Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti. Her akşam 2 milyon vatandaşımıza deprem bölgesinde iftar veriyoruz. AFAD, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda her gün 3 milyonu aşkın gıda kolisi dağıtıldı. Eğitimden sağlığa kadar depremzede hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları bertaraf edebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Elbette kayıpları geri getiremeyiz, ama deprem bölgesindeki her yerleşim yeri, eskisinden daha güvenli olacak. Sizi, Allah'ın izniyle bir yıl sonra taşıyacağımız konutlar çok daha güvenli olacaktır. Çocuklarımız daha güvenli okullarda öğretimine devam edecektir. Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin. Yine okullara giden çocuklarımızın cıvıltısını hep beraber duyacağız. Hiç merak etmeyin. Minarelerimizden o alışık olduğumuz müezzinlerin sesi yine kulaklarımıza gelecek. Bayramlarımızda elbette içimizde hüzün olacak, ahirete gönderdiklerimize gidip dua ettiğimizde, bugünlerin acılarını tekrar yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha güçlü, daha güvenilir yaşayan şehirler bırakmak, bizim neslimizin sorumluluğudur. Bize itimat edin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Van depremiyle karşı karşıya kalındığında bir vatandaşı sokakta bırakmadı. Elazığ ve Malatya depremiyle karşı karşıya kaldılar. Dünyanın veya Türkiye'nin en büyük yangınlarından birisiyle karşı karşıya kaldık. Hem Akdeniz'de hem Ege'de hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bir yıl içerisinde onları birinci derecede lüks konutlarla karşı karşıya bırakmış olduk."
15 milyon insanı etkileyen depremin Hollanda'dan daha büyük bir alanı etkilediğini aktaran Soylu, "Konteyner sayımızı bir ay sonra 100 bine tamamlayacağız, hemen ardından da 200 bine çıkaracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çadır kentlerde mümkün olduğunca standartları ve kaliteyi yükseltiyoruz. Eğitimden sağlığa kadar her türlü süreci işletiyoruz" diye konuştu.
Bakan Soylu, tuvalet temizliğinden gıda kontrollerine ve sivrisineklere karşı ilaçlamalar dahil olmak üzere deprem bölgesindeki her meseleyi takip ettiklerini vurguladı.
​​​​​​​Enkaz kaldırma çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü ifade eden Soylu, İskenderun'daki enkaz kaldırma çalışmalarının Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacağını, ardından da hasarlı binaların yıkım sürecine girileceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Soylu, iftar programının ardından konteyner kentte kalan aileleri ziyaret etti. Bir vatandaşın çay davetini geri çevirmeyen Soylu, afetzede aileyle birlikte çay içip sohbet etti.
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