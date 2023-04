Bakan Soylu: Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti

"Bugün depremin 60'ıncı günündeyiz. Yaklaşık 660 binin üzerinde çadır, 55 binden fazla konteyner kurulumu gerçekleşti. Her akşam 2 milyon vatandaşımıza deprem bölgesinde iftar veriyoruz. AFAD, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda her gün 3 milyonu aşkın gıda kolisi dağıtıldı. Eğitimden sağlığa kadar depremzede hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları bertaraf edebilmek için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Elbette kayıpları geri getiremeyiz, ama deprem bölgesindeki her yerleşim yeri, eskisinden daha güvenli olacak. Sizi, Allah'ın izniyle bir yıl sonra taşıyacağımız konutlar çok daha güvenli olacaktır. Çocuklarımız daha güvenli okullarda öğretimine devam edecektir. Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin. Yine okullara giden çocuklarımızın cıvıltısını hep beraber duyacağız. Hiç merak etmeyin. Minarelerimizden o alışık olduğumuz müezzinlerin sesi yine kulaklarımıza gelecek. Bayramlarımızda elbette içimizde hüzün olacak, ahirete gönderdiklerimize gidip dua ettiğimizde, bugünlerin acılarını tekrar yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha güçlü, daha güvenilir yaşayan şehirler bırakmak, bizim neslimizin sorumluluğudur. Bize itimat edin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Van depremiyle karşı karşıya kalındığında bir vatandaşı sokakta bırakmadı. Elazığ ve Malatya depremiyle karşı karşıya kaldılar. Dünyanın veya Türkiye'nin en büyük yangınlarından birisiyle karşı karşıya kaldık. Hem Akdeniz'de hem Ege'de hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bir yıl içerisinde onları birinci derecede lüks konutlarla karşı karşıya bırakmış olduk."