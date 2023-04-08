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https://sputniknews.com.tr/20230408/gazzedeki-sinir-kapilari-ile-bati-seriadaki-bazi-noktalar-12-nisana-kadar-kapali-kalacak-1069383031.html
Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak
Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın, Hamursuz Bayramı sonuna kadar Batı Şeria'da bazı noktalar ile Gazze sınırındaki sınır kapılarının kapalı kalmasına ve ramazan... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:03+0300
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dünya
israil
gazze
batı şeria
yoav gallant
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Pesah (Hamursuz) Bayramı sonuna kadar Batı Şeria'da bazı noktalar ile Gazze sınırındaki sınır kapılarının kapalı kalmasına ve ramazan ayı için verilen izinlerin kaldırılmasına karar verdiği belirtildi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, Bakan Gallant, Batı Şeria'da bazı caddeler ile geçiş noktalarında ve Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan ve bu gece sona erecek kapanmanın güvenlik gerekçesiyle Pesah Bayramı sonuna kadar (12 Nisan) uzatılmasına karar verdi.Gallant ayrıca, güvenliğin sağlanması için ordunun polis birliklerine katılması talimatı verdi.Savunma Bakanının aldığı karar, Ramazan ayı için verilen izinlerin iptal edilmesini de içeriyor.İsrail'in kapatma kararı alması durumunda Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılıyor.Batı Şeria'da ise bazı geçiş noktaları ile Yahudi yerleşim birimlerinden geçen caddeler kapatılıyor ve Filistinli işçilere verilen İsrail içinde çalışma izni donduruluyor.Ramazan'a özel izinler ise Batı Şeria sakini kadın, çocuk ve yaşlıların İsrail'e girmesine olanak tanıyor.İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/israil-bize-ates-acilmadigi-surece-gazze-ve-lubnana-saldirmayacagiz-1069361321.html
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israil, gazze, batı şeria, yoav gallant, sınır
israil, gazze, batı şeria, yoav gallant, sınır

Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak

22:03 08.04.2023
© Sputnik / Ajwad Jradatİsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© Sputnik / Ajwad Jradat
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İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın, Hamursuz Bayramı sonuna kadar Batı Şeria'da bazı noktalar ile Gazze sınırındaki sınır kapılarının kapalı kalmasına ve ramazan ayı için verilen izinlerin kaldırılmasına karar verdiği belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Pesah (Hamursuz) Bayramı sonuna kadar Batı Şeria'da bazı noktalar ile Gazze sınırındaki sınır kapılarının kapalı kalmasına ve ramazan ayı için verilen izinlerin kaldırılmasına karar verdiği belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, Bakan Gallant, Batı Şeria'da bazı caddeler ile geçiş noktalarında ve Gazze'deki sınır kapılarında uygulanan ve bu gece sona erecek kapanmanın güvenlik gerekçesiyle Pesah Bayramı sonuna kadar (12 Nisan) uzatılmasına karar verdi.
Gallant ayrıca, güvenliğin sağlanması için ordunun polis birliklerine katılması talimatı verdi.
Savunma Bakanının aldığı karar, Ramazan ayı için verilen izinlerin iptal edilmesini de içeriyor.
İsrail'in kapatma kararı alması durumunda Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılıyor.
Batı Şeria'da ise bazı geçiş noktaları ile Yahudi yerleşim birimlerinden geçen caddeler kapatılıyor ve Filistinli işçilere verilen İsrail içinde çalışma izni donduruluyor.
Ramazan'a özel izinler ise Batı Şeria sakini kadın, çocuk ve yaşlıların İsrail'e girmesine olanak tanıyor.
İki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.
İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
DÜNYA
İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
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