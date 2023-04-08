İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Ligi’ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:01
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:29
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:32
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230408/israil-bize-ates-acilmadigi-surece-gazze-ve-lubnana-saldirmayacagiz-1069361321.html
İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız
İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını söyledi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T01:33+0300
2023-04-08T01:33+0300
dünya
israil
gazze
lübnan
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059571250_0:26:1201:701_1920x0_80_0_0_83e213f5b22b7ea4ed4d973d1ada9ff8.jpg
İsrail Kamu Yayın Kurumu'na (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan'dan yapılan roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah'a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti.Yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını bildirdi.Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin "İsrail'deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladıİsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/israil-gazzenin-farkli-noktalarina-yonelik-yeni-hava-saldirisi-duzenledi-1069312514.html
israil
gazze
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059571250_116:0:1083:725_1920x0_80_0_0_79c8756344defadbc5f815e83aee74ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, gazze, lübnan, saldırı
israil, gazze, lübnan, saldırı

İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

01:33 08.04.2023
© AAİsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısı
İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını söyledi.
İsrail Kamu Yayın Kurumu'na (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan'dan yapılan roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah'a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti.
Yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını bildirdi.
Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin "İsrail'deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.
Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.
Gazze- İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
DÜNYA
İsrail, Gazze'nin farklı noktalarına yönelik yeni hava saldırısı düzenledi
Dün, 05:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала