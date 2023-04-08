https://sputniknews.com.tr/20230408/israil-bize-ates-acilmadigi-surece-gazze-ve-lubnana-saldirmayacagiz-1069361321.html

İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

İsrail: Bize ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırmayacağız

İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını söyledi. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T01:33+0300

2023-04-08T01:33+0300

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israil

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lübnan

saldırı

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İsrail Kamu Yayın Kurumu'na (KAN) konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Lübnan'dan yapılan roket saldırısının arkasında Hizbullah'ın olmadığına yönelik istihbarat bilgisi bulunduğu için Hizbullah'a yönelik bir yanıt verilmediğini kaydetti.Yetkililer, İsrail'e ateş açılmadığı sürece Gazze ve Lübnan'a saldırı yapılmayacağını bildirdi.Haberde ayrıca, İsrailli yetkililerin "İsrail'deki güvenlik teşkilatı, özellikle Yahudilerin Fısıh bayramı sırasında, tüm cephelerde gerilimi daha fazla tırmandırmamaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladıİsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde iki Filistinliyi gerçek mermiyle vurdu.Açıklamada yaralıların Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230407/israil-gazzenin-farkli-noktalarina-yonelik-yeni-hava-saldirisi-duzenledi-1069312514.html

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