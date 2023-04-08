https://sputniknews.com.tr/20230408/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-gorustu-1069384286.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:24+0300
2023-04-08T22:24+0300
2023-04-08T22:24+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
israil
türkiye
isaac herzog
mescid-i aksa
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230408/gazzedeki-sinir-kapilari-ile-bati-seriadaki-bazi-noktalar-12-nisana-kadar-kapali-kalacak-1069383031.html
israil
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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, isaac herzog, mescid-i aksa, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, isaac herzog, mescid-i aksa, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.
Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.