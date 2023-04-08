Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230408/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-gorustu-1069384286.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:24+0300
2023-04-08T22:24+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
israil
türkiye
isaac herzog
mescid-i aksa
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056673541_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_99f9e8a5c7c0fd6d9c26d600d299ca1c.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230408/gazzedeki-sinir-kapilari-ile-bati-seriadaki-bazi-noktalar-12-nisana-kadar-kapali-kalacak-1069383031.html
israil
mescid-i aksa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/19/1056673541_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_14d57b1437dad6f7ef56ed1fe8143343.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, isaac herzog, mescid-i aksa, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, isaac herzog, mescid-i aksa, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

22:24 08.04.2023
© AP Photo / Burhan OzbiliciCumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı.
Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybeden 4 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
DÜNYA
Gazze'deki sınır kapıları ile Batı Şeria'daki bazı noktalar 12 Nisan'a kadar kapalı kalacak
22:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала