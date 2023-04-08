https://sputniknews.com.tr/20230408/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-gorustu-1069384286.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T22:24+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

israil

türkiye

isaac herzog

mescid-i aksa

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi’nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekânlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan, Ramazan ayının Hamursuz Bayramı'yla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan’a da sirayet eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230408/gazzedeki-sinir-kapilari-ile-bati-seriadaki-bazi-noktalar-12-nisana-kadar-kapali-kalacak-1069383031.html

israil

mescid-i aksa

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recep tayyip erdoğan, israil, türkiye, isaac herzog, mescid-i aksa, telefon görüşmesi