Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3.2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türk Harb-İş Sendikası: ‘Tatmin edici bir maaş zammı almazsak işi bırakacağız’
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanserin artan yaygınlığı ve içme suyunun son durumu
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Lavrov Ankara'da: Neler konuşuldu?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail-Lübnan gerilimi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Barış Terkoğlu yeni kitabı SS'yi anlatıyor
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
104 dk
Z RAPORU
İttifaklarda milletvekilliği aday listelerinde son durum
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
6 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
07:00
8 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
08:00
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Macron'un Çin ziyareti ne anlama geliyor?
10:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERCEGIN YORUNGESI
Erkin Oncan'la Gercegin Yorungesi
13:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın Rusya'ya uygululadığı petrol ambargosu etkili oldu mu?
16:45
4 dk
ÖZEL HABER
NATO'nun Türkiye ile bitmeyen sorunları
17:28
5 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah vetosu
17:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230408/cinin-gemi-yapim-sirketi-cssc-fransadan-32-milyar-dolarlik-rekor-siparis-aldi-1069385519.html
Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3.2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı
Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3.2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında gemicilik sektöründe rekor düzeyde bir anlaşmaya imza atıldı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T22:47+0300
2023-04-08T22:48+0300
ekonomi
fransa
çin
gemi
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059532862_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_156ce1efbf46c9cedd21684512a58524.jpg
Çinli ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) ile 16 büyük konteyner gemisinin yapımı için anlaşmaya vardı.Toplam 3.2 milyar dolar tutarındaki anlaşma, Çinli şirketin bugüne dek tek seferde aldığı en büyük hacimli gemi siparişi oldu.Anlaşma kapsamında 23 bin TEU kapasiteli 4, 15 bin TEU kapasiteli 12 gemi, Fransız şirkete teslim edilecek.Gemiler, CSSC'nin Çin'in Şanghay ve Dalian şehirlerindeki tersanelerinde inşa edilecek.Merkezi Marsilya'da bulunan CMA CGM, 606 konteyner gemisinden oluşan filosuyla 3.41 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip. Şirket, Kovid-19 salgını dönemindeki kapasite artışıyla Çinli Cosco'yu geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi haline gelmişti.Şubat ayında Güney Kore'deki bir tersaneye 13 bin TEU kapasiteli 12 gemi siparişi veren şirket, toplam 920 bin TEU kapasiteli 101 yeni gemiyi filosuna katıp sektörün lideri İsviçre-İtalya ortaklığı Mediterranean'ın ardından ikinci sırada yer alan Danimarkalı şirket Maersk'in mevcut kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/airbus-cindeki-uretimini-genisletiyor-1069362922.html
fransa
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059532862_29:0:509:360_1920x0_80_0_0_9a1432ffce0227f3daf84a46819cab17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, çin, gemi, anlaşma
fransa, çin, gemi, anlaşma

Çin'in gemi yapım şirketi CSSC, Fransa'dan 3.2 milyar dolarlık rekor sipariş aldı

22:47 08.04.2023 (güncellendi: 22:48 08.04.2023)
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi
Mısır yüklü ikinci gemi de Odesa'dan yola çıktı - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde iki ülke arasında gemicilik sektöründe rekor düzeyde bir anlaşmaya imza atıldı.
Çinli ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in haberine göre, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) ile 16 büyük konteyner gemisinin yapımı için anlaşmaya vardı.
Toplam 3.2 milyar dolar tutarındaki anlaşma, Çinli şirketin bugüne dek tek seferde aldığı en büyük hacimli gemi siparişi oldu.
Anlaşma kapsamında 23 bin TEU kapasiteli 4, 15 bin TEU kapasiteli 12 gemi, Fransız şirkete teslim edilecek.
Gemiler, CSSC'nin Çin'in Şanghay ve Dalian şehirlerindeki tersanelerinde inşa edilecek.
Merkezi Marsilya'da bulunan CMA CGM, 606 konteyner gemisinden oluşan filosuyla 3.41 milyon TEU taşıma kapasitesine sahip. Şirket, Kovid-19 salgını dönemindeki kapasite artışıyla Çinli Cosco'yu geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü gemi taşımacılığı şirketi haline gelmişti.
Şubat ayında Güney Kore'deki bir tersaneye 13 bin TEU kapasiteli 12 gemi siparişi veren şirket, toplam 920 bin TEU kapasiteli 101 yeni gemiyi filosuna katıp sektörün lideri İsviçre-İtalya ortaklığı Mediterranean'ın ardından ikinci sırada yer alan Danimarkalı şirket Maersk'in mevcut kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.
Airbus A321XLR - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
EKONOMİ
Airbus Çin'deki üretimini genişletiyor
02:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала