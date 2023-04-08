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https://sputniknews.com.tr/20230408/burun-ameliyati-olacaklara-uzmanindan-onemli-uyarilar-1069367994.html
Burun ameliyatı olacaklara uzmanından önemli uyarılar
Burun ameliyatı olacaklara uzmanından önemli uyarılar
Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, ameliyat sonrası dikkat edilmesi... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T12:57+0300
2023-04-08T12:57+0300
yaşam
estetik
estetik ameliyat
estetik operasyon
burun
ameliyat
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Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, en sık tercih edilen burun estetik ameliyatıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çeşitli sebeplerden insanların burun estetik ameliyatı için doktora başvurduklarını belirten Sağun, "Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Kimi zaman görsel niyetiyle yapılan bu ameliyat, kimi zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapılıyor. Estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı burunlar elde edilir. Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişiklikler yapılabilir. Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyültülebilir, kontöründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucu kalkıklığı ayarlanabilir" dedi.'Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durmak gerekmektedir'Estetik ameliyatı sonrası burunun iyileşme sürecine değinen ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Sağun, operasyon sonrasında hastaların herhangi bir sorun yaşamaması halinde aynı gün içinde evlerine gidebileceklerini söyleyerek, "Ameliyattan sonra oluşacak şişlik ve morluklar 3-4 gün içerisinde tamamen kaybolur. Bunun daha hızlı iyileşmesi için burun ve göz çevresine 2 gün süreyle belli aralıklarla buz uygulaması yapılması ve hastanın yattığı zaman başını yüksekte tutmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ameliyattan sonra birkaç gün boyunca burundan kan gelmesi de normal sayılır. Ameliyattan sonra hastaların işlerine dönmesi bir haftalık süreci kapsar. Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durmak gerekmektedir. Burundaki sargılar kalkıncaya kadar banyo yapılmaması ve buharlı ortamda bulunulmaması ve bir hafta boyunca aşırı yüz hareketlerinden kaçınılması gerekmektedir" diye konuştu.'20 gün boyunca dar boyunlu giysiler giyilmemelidir'Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinde fazla yatak istirahati yapılmasına gerek olmadığını belirten Sağun, "Hastaların kendisini zorlamadan dolaşması ve hareket etmesi kısıtlanmaz. 20 gün boyunca boyunlu kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemeli, yüz ve buruna 3 hafta süreyle sert bir şekilde dokunulmamalıdır. Ameliyat sonrası 5 gün kontakt lens, 12 hafta boyunca da gözlük takılmamalıdır. Sonraki dönemlerde ise hafif çerçeveli gözlükler tercih edilmelidir. Yapılan ameliyat sonrasında burnun gerçek şeklini görebilmek için de en az 6 ay beklenmelidir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/burun-estetigi-ameliyati-sonrasi-uyanamayan-kadin-hayatini-kaybetti-1066564174.html
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estetik, estetik ameliyat, estetik operasyon, burun, ameliyat

Burun ameliyatı olacaklara uzmanından önemli uyarılar

12:57 08.04.2023
© SputnikAmeliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiğinin geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, önemli uyarılarda bulundu.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, en sık tercih edilen burun estetik ameliyatıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Çeşitli sebeplerden insanların burun estetik ameliyatı için doktora başvurduklarını belirten Sağun, "Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatların başında burun estetiği geliyor. Kimi zaman görsel niyetiyle yapılan bu ameliyat, kimi zaman da kişinin burun tıkanıklığını gidermek için yapılıyor. Estetik olarak daha güzel, fonksiyon olarak rahat nefes alabilen sağlıklı burunlar elde edilir. Burnu yüz ile uyumlu hale getirmek için burnun şekli, büyüklüğü ve genel görüntüsünde değişiklikler yapılabilir. Bu ameliyatla burun küçültülebilir veya büyültülebilir, kontöründe değişiklikler yapılabilir, burun sırtındaki kemer düzeltilebilir, burun ucu kalkıklığı ayarlanabilir" dedi.

'Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durmak gerekmektedir'

Estetik ameliyatı sonrası burunun iyileşme sürecine değinen ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Sağun, operasyon sonrasında hastaların herhangi bir sorun yaşamaması halinde aynı gün içinde evlerine gidebileceklerini söyleyerek, "Ameliyattan sonra oluşacak şişlik ve morluklar 3-4 gün içerisinde tamamen kaybolur. Bunun daha hızlı iyileşmesi için burun ve göz çevresine 2 gün süreyle belli aralıklarla buz uygulaması yapılması ve hastanın yattığı zaman başını yüksekte tutmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca ameliyattan sonra birkaç gün boyunca burundan kan gelmesi de normal sayılır. Ameliyattan sonra hastaların işlerine dönmesi bir haftalık süreci kapsar. Ameliyat sonrası aşırı fiziksel aktiviteden uzak durmak gerekmektedir. Burundaki sargılar kalkıncaya kadar banyo yapılmaması ve buharlı ortamda bulunulmaması ve bir hafta boyunca aşırı yüz hareketlerinden kaçınılması gerekmektedir" diye konuştu.

'20 gün boyunca dar boyunlu giysiler giyilmemelidir'

Burun estetiği ameliyatı sonrasında iyileşme sürecinde fazla yatak istirahati yapılmasına gerek olmadığını belirten Sağun, "Hastaların kendisini zorlamadan dolaşması ve hareket etmesi kısıtlanmaz. 20 gün boyunca boyunlu kazak veya dar boyunlu giysiler giyilmemeli, yüz ve buruna 3 hafta süreyle sert bir şekilde dokunulmamalıdır. Ameliyat sonrası 5 gün kontakt lens, 12 hafta boyunca da gözlük takılmamalıdır. Sonraki dönemlerde ise hafif çerçeveli gözlükler tercih edilmelidir. Yapılan ameliyat sonrasında burnun gerçek şeklini görebilmek için de en az 6 ay beklenmelidir" ifadelerini kullandı.
estetik ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
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4 Şubat, 11:53
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