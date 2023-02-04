https://sputniknews.com.tr/20230204/burun-estetigi-ameliyati-sonrasi-uyanamayan-kadin-hayatini-kaybetti-1066564174.html
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T11:53+0300
2023-02-04T11:53+0300
2023-02-04T11:53+0300
yaşam
burun
estetik
estetik cerrahi
estetik ameliyat
estetik operasyon
anestezi
istanbul
türkiye
otopsi
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3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230204/onkoloji-uzmani-prof-dr-oven-yeni-tedavi-yontemleri-kanser-tedavisinde-cigir-acti-1066563742.html
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burun, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, anestezi, istanbul, türkiye, otopsi, soruşturma
burun, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, anestezi, istanbul, türkiye, otopsi, soruşturma
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti
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İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.
3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.
Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.