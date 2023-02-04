https://sputniknews.com.tr/20230204/burun-estetigi-ameliyati-sonrasi-uyanamayan-kadin-hayatini-kaybetti-1066564174.html

Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti

Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-04T11:53+0300

2023-02-04T11:53+0300

2023-02-04T11:53+0300

yaşam

burun

estetik

estetik cerrahi

estetik ameliyat

estetik operasyon

anestezi

istanbul

türkiye

otopsi

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3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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burun, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, anestezi, istanbul, türkiye, otopsi, soruşturma