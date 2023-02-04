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Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti
Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti. 04.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-04T11:53+0300
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yaşam
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estetik operasyon
anestezi
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3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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burun, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, anestezi, istanbul, türkiye, otopsi, soruşturma
burun, estetik, estetik cerrahi, estetik ameliyat, estetik operasyon, anestezi, istanbul, türkiye, otopsi, soruşturma

Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın hayatını kaybetti

11:53 04.02.2023
© Flickrestetik ameliyat
estetik ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
© Flickr
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İstanbul'daki bir tıp merkezinde burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın, hayatını kaybetti.
3 Şubat''ta burun estetiği ameliyatı olmak için Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan bir tıp merkezine giden Seher K, genel anestezi ile yapılan ameliyattan yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı.
Bunun üzerine yakındaki başka bir hastaneye sevk edilen Seher K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Seher K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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