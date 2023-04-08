https://sputniknews.com.tr/20230408/bakan-karaismailoglu-bakanlik-olarak-istanbulun-ihtiyaclarini-eksiklerini-tamamliyoruz-1069378577.html

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına ilişkin, "İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı... 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T19:47+0300

2023-04-08T19:47+0300

2023-04-08T19:49+0300

2023 türkiye seçimleri

adil karaismailoğlu

istanbul

türkiye

metro

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Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "İstanbul da dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyor, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" ifadesini kullandı.Karaismailoğlu, bugün açılışı yapılan açılışını yapılan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın yanı sıra İstanbul'da 5 ayrı metro hattında çalışmaların hızla bir şekilde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:"Kağıthane-Gayrettepe metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı Metro Hattı, Altunizade Çamlıca Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olmak üzere 5 ayrı metro hattında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2 Ekim'de Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ve 22 Ocak'ta açılışını yaptığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrolarına, bugün 6,2 km'lik Kayaşehir-Başakşehir Metromuzu da ilave ediyoruz."- "Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz"İstanbul Ulaşım Ana planına göre, İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metroya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bizler Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz. Çünkü İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık." ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı İBB'den devraldıklarında projenin yüzde 5 seviyelerinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Söz konusu hattın işletmeye alınmasıyla, kent merkeziyle Kayaşehir Bölgesi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım inşa ettiklerine vurgu yapan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'Türkiye'nin yolunu açıyoruz'Bakan Karaismailoğlu, yürüttükleri çalışmalarla geleceğe yol açtıklarını belirterek, "İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız, çalışacağız. Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Eser ve hizmet şölenlerini sürdürmeye devam edeceklerini devam edeceklerine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230408/istanbulun-yeni-metrosu-aciliyor-erdogan-kayasehir-metrosu-acilis-toreninde-konusuyor-1069371953.html

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