İstanbul’un yeni metrosu açılıyor: Erdoğan, Kayaşehir Metrosu açılış töreninde konuşuyor

Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Metro hattının İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızın, Bakanımızın, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İstanbul'u demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz.

Nerede bir eksik varsa müdahale ediyoruz. Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi takamadı. Ama ben inaniyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur. Nerede bir eksik varsa müdahale ediyoruz. Bu metro hattını Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için devraldık. Kardeşlerim bakın 3 yılı geçti, bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi takamadı. Ama ben inaniyorum ki o büyük dersi 2024'te verecek İstanbul. Kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te 1'i bitmiş viyadükten başka bir şey yoktur.

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkezi ve Çam ve Sakaru hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkezi ve Çam ve Sakaru hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak.

Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkezi ve Çam ve Sakaru hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak. Metro istasyonlarımızın tasarımını özgün bir anlayışla tasarladık. Sadece ulaşım bir altyapısı değil, sembol mekanlar kazandırmak istedik. Çam ve Sakaru ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi tanıtan şekilde tasarladık. Kent merkezi ve Çam ve Sakaru hastanesi arası ulaşım daha kolay olacak.

Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarımızla entegre ederek birçok yere kolayca ulaşılmasını sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarımızla entegre ederek birçok yere kolayca ulaşılmasını sağladık. Artık beklemek, trafikte vakit kaybetmek zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanını arasını 24 dakikada, Çam ve Sakaru Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı bu yapılan hat ile birlikte 324 kilometreye ulaştı. Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı bu yapılan hat ile birlikte 324 kilometreye ulaştı.

Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun peşinden koştuk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, kimileri sadece laf yapar kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun peşinden koştuk. Tüm enerjimizi İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmek aldık. İnşallah bundan sonra eser ve hizmetlerimizle birlikte koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı bütün kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.