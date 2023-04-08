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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/ak-parti-ysk-temsilcisi-ozelden-birlesik-oy-pusulasi-kura-cekimine-iliskin-aciklama-1069375718.html
AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin açıklama
AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin açıklama
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin, "Çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Pusulanın tam sırası... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T18:29+0300
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2023 türkiye seçimleri
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seçim
ak parti kızılcahamam kampı
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
recep özel
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AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.Özel, siyasi partilerin ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle de belli olacak'Kura çekimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:Kura çekimi sonucunda oluşan sıralamanın seçmen üzerinde psikolojik bir etkisinin olup olmayacağı sorusuna Özel, "Seçmen ya da vatandaşımız oy vermek istediği partiyi pusulada bulur ve ona verir. Ondan dolayı da seçmenin oy verme iradesinde 'Başta olsa veririm, sonda olsa vermem' şeklinde bir algı da olmaz. Vatandaş hangi partiye tercihini kullanacaksa götürür mührünü oraya vurur" karşılığını verdi.'Liste hazır, son rötuşlar geliyor'Özel, AK Parti'nin milletvekili aday listesini yarın öğleden sonra YSK'ye teslim edeceğini belirterek, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi..
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pusu, pusula, seçim, ak parti kızılcahamam kampı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), recep özel
pusu, pusula, seçim, ak parti kızılcahamam kampı, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), recep özel

AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin açıklama

18:29 08.04.2023 (güncellendi: 18:34 08.04.2023)
© İHAAK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel
AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© İHA
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AK Parti YSK Temsilcisi Özel, birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin, "Çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Pusulanın tam sırası yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak" dedi.
AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, çekilen siyasi partiler olabileceği için birleşik oy pusulasındaki tam sıranın, yarın milletvekili aday listelerinin teslim edilmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.
Özel, siyasi partilerin ve ittifakların 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de gerçekleşen kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle de belli olacak'

Kura çekimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı olarak 8. sırada, AK Parti olarak da ittifak içerisinde 2. sıradayız. Tahminime göre oy pusulasının tam ortasında bir yer alırız. Çünkü biz merkezde olan, milletin tamamını temsil eden siyasi kadrolarız. Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin ortasında olmak, merkezde olmak da güzel bir şey. Tabii çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Bunun tam sırası, kimin pusulanın neresinde yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle de belli olacak. Diğer ittifakın içinde de çekilmeler olacak, listeler verilmeyecek. Yarın 17.00'den sonra oy pusulasının şekli tekrar değişecektir diyebilirim."
Kura çekimi sonucunda oluşan sıralamanın seçmen üzerinde psikolojik bir etkisinin olup olmayacağı sorusuna Özel, "Seçmen ya da vatandaşımız oy vermek istediği partiyi pusulada bulur ve ona verir. Ondan dolayı da seçmenin oy verme iradesinde 'Başta olsa veririm, sonda olsa vermem' şeklinde bir algı da olmaz. Vatandaş hangi partiye tercihini kullanacaksa götürür mührünü oraya vurur" karşılığını verdi.

'Liste hazır, son rötuşlar geliyor'

Özel, AK Parti'nin milletvekili aday listesini yarın öğleden sonra YSK'ye teslim edeceğini belirterek, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi..
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