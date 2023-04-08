AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den birleşik oy pusulası kura çekimine ilişkin açıklama

"Cumhur İttifakı olarak 8. sırada, AK Parti olarak da ittifak içerisinde 2. sıradayız. Tahminime göre oy pusulasının tam ortasında bir yer alırız. Çünkü biz merkezde olan, milletin tamamını temsil eden siyasi kadrolarız. Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin ortasında olmak, merkezde olmak da güzel bir şey. Tabii çekilecek, listesini tamamlayamayacak partiler de olacaktır. Bunun tam sırası, kimin pusulanın neresinde yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle de belli olacak. Diğer ittifakın içinde de çekilmeler olacak, listeler verilmeyecek. Yarın 17.00'den sonra oy pusulasının şekli tekrar değişecektir diyebilirim."