https://sputniknews.com.tr/20230408/partilerin-pusuladaki-yeri-belirleniyor--1069369873.html
Partilerin pusuladaki yeri belirleniyor
Partilerin pusuladaki yeri belirleniyor
14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’de... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T14:12+0300
2023-04-08T14:12+0300
2023-04-08T14:22+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
millet ittifakı
cumhur ittifakı
genel seçim
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Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.Seçime, Yeni Türkiye Partisi 1., Türkiye Değişim Partisi 2., Millet Partisi 3., Hak ve Özgürlükler Partisi 4., Sosyalist ve Güçler İttifakı 5., Genç Parti 6., Memleket Partisi 7., Cumhur İttifakı 8., Emek ve Özgürlük İttifakı 9., Büyük Türkiye Partisi 10., Adalet Birlik Partisi 11. Anavatan Partisi 12., Yenilik Partisi 13., Halkın Kurtuluş Partisi 14., Milli Yol Partisi 15., Vatan Partisi 16., Güç Birliği Partisi 17., Millet İttifakı 18., Ata İttifakı 19., Bağımsız Türkiye Partisi 20., Yenilik Partisi 13. sıradan gidecek.
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seçim, millet ittifakı, cumhur ittifakı, genel seçim
seçim, millet ittifakı, cumhur ittifakı, genel seçim
Partilerin pusuladaki yeri belirleniyor
14:12 08.04.2023 (güncellendi: 14:22 08.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’de kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kuraya göre Cumhur İttifakı 8., Millet İttifakı 18. sırada yer alacak .
Kura çekiminde kullanılacak fanusların birinde ittifakların ve siyasi partilerin adları, diğer fanusta ise seçime katılacak ittifak ve siyasi parti sayısı kadar rakam yer aldı.
Seçime, Yeni Türkiye Partisi 1., Türkiye Değişim Partisi 2., Millet Partisi 3., Hak ve Özgürlükler Partisi 4., Sosyalist ve Güçler İttifakı 5., Genç Parti 6., Memleket Partisi 7., Cumhur İttifakı 8., Emek ve Özgürlük İttifakı 9., Büyük Türkiye Partisi 10., Adalet Birlik Partisi 11. Anavatan Partisi 12., Yenilik Partisi 13., Halkın Kurtuluş Partisi 14., Milli Yol Partisi 15., Vatan Partisi 16., Güç Birliği Partisi 17., Millet İttifakı 18., Ata İttifakı 19., Bağımsız Türkiye Partisi 20., Yenilik Partisi 13. sıradan gidecek.