https://sputniknews.com.tr/20230408/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-mccaul-cin-saldirirsa-tayvana-asker-gonderebiliriz-1069377441.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi McCaul: Çin saldırırsa Tayvan’a asker gönderebiliriz
ABD Temsilciler Meclisi üyesi McCaul: Çin saldırırsa Tayvan’a asker gönderebiliriz
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, Çin’in Tayvan’a saldırması durumunda adaya ordu gönderilmesine destek vereceklerini belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T19:17+0300
2023-04-08T19:17+0300
2023-04-08T19:17+0300
dünya
michael mccaul
abd
çin
tayvan
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Fox News’a konuşan McCaul, “Komünist Çin, Tayvan’a saldırırsa ABD halkı destek verirse Kongre de oraya ordu gönderilmesine destek verecek” ifadesini kullandı.Daha önce Taiwan News, “Çin’in giderek saldırganlaşan askeri duruşu” bağlamında, ABD’nin Tayvan’daki askeri varlığını güçlendirme çabaları kapsamında, önümüzdeki aylarda adaya 100-200 asker göndermeyi planladığını bildirmişti.
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michael mccaul, abd, çin, tayvan
michael mccaul, abd, çin, tayvan
ABD Temsilciler Meclisi üyesi McCaul: Çin saldırırsa Tayvan’a asker gönderebiliriz
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, Çin’in Tayvan’a saldırması durumunda adaya ordu gönderilmesine destek vereceklerini belirtti.
Fox News’a konuşan McCaul, “Komünist Çin, Tayvan’a saldırırsa ABD halkı destek verirse Kongre de oraya ordu gönderilmesine destek verecek” ifadesini kullandı.
Daha önce Taiwan News, “Çin’in giderek saldırganlaşan askeri duruşu” bağlamında, ABD’nin Tayvan’daki askeri varlığını güçlendirme çabaları kapsamında, önümüzdeki aylarda adaya 100-200 asker göndermeyi planladığını bildirmişti.