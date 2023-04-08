https://sputniknews.com.tr/20230408/74-kurulus-yil-donumunde-nato-savas-devam-ediyor-1069577901.html
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
Tarihler 4 Nisan 1949’u gösterdiğinde, 12 ülke tarafından atılan imzalar sonucunda ‘Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ (NATO) tarih sahnesine çıktı ve 74 yıldır... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T15:20+0300
2023-04-08T15:20+0300
2023-04-12T15:21+0300
gerçeğin yörüngesi
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nato
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74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
Kuruluşunun 74. yıl dönümünde NATO'nun faaliyetleri ve dünya çapında uyguladığı emperyalist politikalar, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
15:20 08.04.2023 (güncellendi: 15:21 12.04.2023) Abone ol
Tarihler 4 Nisan 1949’u gösterdiğinde, 12 ülke tarafından atılan imzalar sonucunda ‘Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ (NATO) tarih sahnesine çıktı ve 74 yıldır dünyaya kaos getirmeye devam ediyor
Kuruluşunun 74. yıl dönümünde NATO'nun faaliyetleri ve dünya çapında uyguladığı emperyalist politikalar, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.