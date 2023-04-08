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SON DAKİKA | Erdoğan: İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hizmet etmek yerine hayal peşinde koşuyor
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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230408/74-kurulus-yil-donumunde-nato-savas-devam-ediyor-1069577901.html
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
Tarihler 4 Nisan 1949’u gösterdiğinde, 12 ülke tarafından atılan imzalar sonucunda ‘Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ (NATO) tarih sahnesine çıktı ve 74 yıldır... 08.04.2023, Sputnik Türkiye
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74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
Kuruluşunun 74. yıl dönümünde NATO'nun faaliyetleri ve dünya çapında uyguladığı emperyalist politikalar, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor

15:20 08.04.2023 (güncellendi: 15:21 12.04.2023)
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
74. kuruluş yıl dönümünde NATO: Savaş devam ediyor
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Tarihler 4 Nisan 1949’u gösterdiğinde, 12 ülke tarafından atılan imzalar sonucunda ‘Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ (NATO) tarih sahnesine çıktı ve 74 yıldır dünyaya kaos getirmeye devam ediyor
Kuruluşunun 74. yıl dönümünde NATO'nun faaliyetleri ve dünya çapında uyguladığı emperyalist politikalar, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.
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