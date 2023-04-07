https://sputniknews.com.tr/20230407/ukraynada-marketlerde-javelin-satilmaya-basladi-1069353843.html

Ukrayna’da marketlerde 'Javelin' satılmaya başladı

Ukrayna’da marketlerde 'Javelin' satılmaya başladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki marketlerde, askeri teçhizat ve silah adlarını taşıyan tohumlar satışa çıkarıldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T21:58+0300

2023-04-07T21:58+0300

2023-04-07T21:58+0300

ukrayna krizi

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market

javelin

füze

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Ukrayna medyasının haberine göre, tohum üreticileri ‘Javelin’ adı verilen mısır, ‘Neptün’ adı verilen kabak tohumlarını satışa sundu. Ayrıca ‘Bandera’ adıyla pancar tohumları da satılıyor.Haberde, Ukrayna yönetiminin, bu adların ticari amaçla kullanılmasına karşı çıktığı kaydedildi. Ülkenin parlamentosu Yüksek Şura’ya bu adların yasaklanmasını öngören bir tasarı sunuldu.Batı ülkeleri Ukrayna’ya çok sayıda Javelin tanksavar füze sistemleri ile diğer silah ve askeri teçhizat tedarik ediyor.ABD’nin geçen salı günü açıkladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık askeri yardım paketi TOW ve Javelin tanksavar füze sistemlerini içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html

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