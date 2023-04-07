https://sputniknews.com.tr/20230407/ukraynada-marketlerde-javelin-satilmaya-basladi-1069353843.html
Ukrayna’da marketlerde 'Javelin' satılmaya başladı
Ukrayna’da marketlerde 'Javelin' satılmaya başladı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki marketlerde, askeri teçhizat ve silah adlarını taşıyan tohumlar satışa çıkarıldı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T21:58+0300
2023-04-07T21:58+0300
2023-04-07T21:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna
market
javelin
füze
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Ukrayna medyasının haberine göre, tohum üreticileri ‘Javelin’ adı verilen mısır, ‘Neptün’ adı verilen kabak tohumlarını satışa sundu. Ayrıca ‘Bandera’ adıyla pancar tohumları da satılıyor.Haberde, Ukrayna yönetiminin, bu adların ticari amaçla kullanılmasına karşı çıktığı kaydedildi. Ülkenin parlamentosu Yüksek Şura’ya bu adların yasaklanmasını öngören bir tasarı sunuldu.Batı ülkeleri Ukrayna’ya çok sayıda Javelin tanksavar füze sistemleri ile diğer silah ve askeri teçhizat tedarik ediyor.ABD’nin geçen salı günü açıkladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık askeri yardım paketi TOW ve Javelin tanksavar füze sistemlerini içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/abdden-ukraynaya-26-milyar-dolarlik-yeni-askeri-yardim-1069183783.html
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ukrayna, market, javelin, füze
ukrayna, market, javelin, füze
Ukrayna’da marketlerde 'Javelin' satılmaya başladı
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki marketlerde, askeri teçhizat ve silah adlarını taşıyan tohumlar satışa çıkarıldı.
Ukrayna medyasının haberine göre, tohum üreticileri ‘Javelin’ adı verilen mısır, ‘Neptün’ adı verilen kabak tohumlarını satışa sundu. Ayrıca ‘Bandera’ adıyla pancar tohumları da satılıyor.
Haberde, Ukrayna yönetiminin, bu adların ticari amaçla kullanılmasına karşı çıktığı kaydedildi. Ülkenin parlamentosu Yüksek Şura’ya bu adların yasaklanmasını öngören bir tasarı sunuldu.
Batı ülkeleri Ukrayna’ya çok sayıda Javelin tanksavar füze sistemleri ile diğer silah ve askeri teçhizat tedarik ediyor.
ABD’nin geçen salı günü açıkladığı 2 milyar 600 milyon dolarlık askeri yardım paketi TOW ve Javelin tanksavar füze sistemlerini içeriyor.