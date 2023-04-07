https://sputniknews.com.tr/20230407/uefadan-danisma-kurulu-karari-galatasarayli-juan-mata-da-listede-1069347215.html

UEFA'dan danışma kurulu kararı: Galatasaraylı Juan Mata da listede

UEFA'dan danışma kurulu kararı: Galatasaraylı Juan Mata da listede

UEFA'da yeniden başkanlığa seçilen Aleksander Ceferin'in yeni döneminde bilgi ve görüş almak adına bir danışma kurulu oluşturduğu belirtildi. Bahsedilen... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T17:04+0300

2023-04-07T17:04+0300

2023-04-07T17:04+0300

uefa

galatasaray

aleksander ceferin

lizbon

spor

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UEFA'nın 4 Nisan'da Lizbon'da gerçekleştirdiği olağan genel kurulunda mevcut başkan Aleksander Ceferin, yeniden başkanlığa seçildi.Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak ve 2027'ye kadar görevde kalacak.Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.Danışma kurulu oluşturulduUEFA'nın Lizbon'daki kongresinde bir danışma kurulu oluşturduğu ve futbolla ilgili tüm konularda bu kurula danışılacağı aktarıldı.NTV Spor'un Marca'dan aktardığı habere göre, kurulun ilk toplantısını 24 Nisan'da Nyon'da yapacağı ve UEFA eski hakem sorumlusu Roberto Rosetti ve eski Milan futbolcusu Zvonimir Boban'ın başkanlık yapacağı kaydedildi.Kurulun yıllık olarak toplanacağı ifade edilirken kurallar, maç takvimi ve UEFA organizasyonları gibi konulara odaklanacağı belirtildi.Juan Mata listedeHaberde, danışma kuruluna seçilen kişilerin belirli sportif başarılara göre seçildiğine dikkat çekilirken Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Juan Mata'nın da kurul da yer alacağı ifade edildi.Marca'daki habere göre UEFA'nın oluşturacağı özel danışma kurulunda şu ana kadar dahil ediler isimler şöyle:"Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane , Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo , Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane."

https://sputniknews.com.tr/20230405/aleksander-ceferin-yeniden-uefa-baskani-secildi-1069214010.html

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uefa, galatasaray, aleksander ceferin, lizbon