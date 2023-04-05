https://sputniknews.com.tr/20230405/aleksander-ceferin-yeniden-uefa-baskani-secildi-1069214010.html
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T13:20+0300
2023-04-05T13:20+0300
2023-04-05T13:42+0300
spor
aleksander ceferin
uefa
seçim
lizbon
futbol
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Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.
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aleksander ceferin, uefa, seçim, lizbon, futbol
aleksander ceferin, uefa, seçim, lizbon, futbol
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
13:20 05.04.2023 (güncellendi: 13:42 05.04.2023) Abone ol
Aleksander Ceferin, 47. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA başkanlığına seçildi.
Başkanlık seçiminin yapıldığı 47. Olağan UEFA Kongresi, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.
Kongrede yapılan oylamaya tek aday olarak giren Ceferin, yeniden UEFA başkanlığına getirildi. UEFA başkanı olarak üçüncü dönemine başlayacak Ceferin, 2027'ye kadar görevde kalacak.
Ceferin, 2016'da UEFA'nın 7. başkanı olarak seçilmişti. 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ise ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.