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Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı
Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı
İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
izmir
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki U.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html
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istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, izmir, taksi
istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, izmir, taksi

Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı

15:24 07.04.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org İstismara sessiz kalma ses ol
İstismara sessiz kalma ses ol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki U.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
TÜRKİYE
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
5 Nisan, 19:31
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