https://sputniknews.com.tr/20230407/taksisine-binen-cocugu-ormanlik-alanda-istismar-eden-sofor-tutuklandi-1069342891.html

Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı

Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı

İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T15:24+0300

2023-04-07T15:24+0300

2023-04-07T15:24+0300

türkiye

istismar

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

izmir

taksi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki U.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html

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istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, izmir, taksi