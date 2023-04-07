https://sputniknews.com.tr/20230407/taksisine-binen-cocugu-ormanlik-alanda-istismar-eden-sofor-tutuklandi-1069342891.html
Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı
Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı
İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T15:24+0300
2023-04-07T15:24+0300
2023-04-07T15:24+0300
türkiye
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
izmir
taksi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki U.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html
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istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, izmir, taksi
istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, izmir, taksi
Taksisine binen çocuğu ormanlık alanda istismar eden şoför tutuklandı
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İzmir'de aracına binen 15 yaşındaki kızı alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen taksici tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 28 Mart'ta okuluna gitmek üzere taksisine binen kızı ormanlık alana kaçırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 27 yaşındaki U.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde cinsel istismar suçlamasını kabul ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.