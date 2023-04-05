https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli kadını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme beraatına hükmetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:31+0300
2023-04-05T19:31+0300
2023-04-05T19:32+0300
cinsel istismar
türkiye
ankara
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık 29 yaşındaki Muhammed Burak E. ile taraf avukatları katılırken, mağdur Şirin Dilan E. ve yakınları katılmadı.Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhammed Burak E., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti. Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cinsel istismar, ankara, kadın
cinsel istismar, ankara, kadın
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
19:31 05.04.2023 (güncellendi: 19:32 05.04.2023) Abone ol
Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli kadını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme beraatına hükmetti.
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık 29 yaşındaki Muhammed Burak E. ile taraf avukatları katılırken, mağdur Şirin Dilan E. ve yakınları katılmadı.
Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhammed Burak E., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.