Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş’tan 4 gollü derbi galibiyeti
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Sevinç: Kılıçdaroğlu yakın çevresini gözden geçirmeli
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Paris’te yaşayan Ressam Pınar Civan: Fransa’da çok ciddi ekonomik sorunlar da var
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Derbi haftası sonrası 4 büyüklerde son durum
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Anketler ne diyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230405/zihinsel-engelli-kadina-cinsel-istismar-davasinda-beraat--1069233800.html
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat
Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli kadını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme beraatına hükmetti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:31+0300
2023-04-05T19:32+0300
cinsel istismar
türkiye
ankara
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3dbd438aa6db8bf1eeb7ad3fa684e765.jpg
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık 29 yaşındaki Muhammed Burak E. ile taraf avukatları katılırken, mağdur Şirin Dilan E. ve yakınları katılmadı.Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhammed Burak E., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti. Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068359846_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd2926f96a441b0d2cf2c0201ace82a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinsel istismar, ankara, kadın
cinsel istismar, ankara, kadın

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında beraat

19:31 05.04.2023 (güncellendi: 19:32 05.04.2023)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
Abone olTelegram
Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli kadını zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan sanığın mahkeme beraatına hükmetti.
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık 29 yaşındaki Muhammed Burak E. ile taraf avukatları katılırken, mağdur Şirin Dilan E. ve yakınları katılmadı.
Duruşma savcısının mütalaasını tekrarlamasının ardından mahkeme başkanı, son sözü için sanığa söz verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Muhammed Burak E., “Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum” dedi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapisle yargılanan sanığın adli kontrol tedbiri kaldırılırken, sanık tüm suçlamalardan beraat etti.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuştu. Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulunmuştu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала