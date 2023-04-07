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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230407/seksenler-dizisinin-sevilen-oyuncusu-mhp-mugla-1-sira-milletvekili-adayi-oldu-1069336427.html
'Seksenler' dizisinin sevilen oyuncusu MHP Muğla 1. sıra milletvekili adayı oldu
'Seksenler' dizisinin sevilen oyuncusu MHP Muğla 1. sıra milletvekili adayı oldu
TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Seksenler'deki rolüyle hafızalara kazınan dizi ver sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:56+0300
2023-04-07T13:56+0300
2023 türkiye seçimleri
aday listesi
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
muğla
milletvekili adayı
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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede birinci sırayı TRT’de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden Seksenler dizisi başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Özlem Balcı getirildi.MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan 1. sırada Özlem Balcı, 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.Özlem Balcı kimdir?MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler'de rol aldı.Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynadı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/mhpnin-aday-listesi-belli-oldu-bahceli-osmaniye-birinci-siradan-aday-1069301385.html
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aday listesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), muğla, milletvekili adayı
aday listesi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), muğla, milletvekili adayı

'Seksenler' dizisinin sevilen oyuncusu MHP Muğla 1. sıra milletvekili adayı oldu

13:56 07.04.2023
© İHATRT’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Seksenler'deki rolüyle hafızalara kazınan dizi ver sinema oyuncusu Özlem Balcı
TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Seksenler'deki rolüyle hafızalara kazınan dizi ver sinema oyuncusu Özlem Balcı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA
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TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Seksenler'deki rolüyle hafızalara kazınan dizi ver sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan 1’inci sıra adayı oldu. Balcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede birinci sırayı TRT’de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden Seksenler dizisi başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Özlem Balcı getirildi.
MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan 1. sırada Özlem Balcı, 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.

Özlem Balcı kimdir?

MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler'de rol aldı.
Balcı ayrıca, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynadı.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
MHP'nin aday listesi belli oldu: Bahçeli, Osmaniye birinci sıradan aday
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