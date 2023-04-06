https://sputniknews.com.tr/20230406/mhpnin-aday-listesi-belli-oldu-bahceli-osmaniye-birinci-siradan-aday-1069301385.html

MHP'nin aday listesi belli oldu: Bahçeli, Osmaniye birinci sıradan aday

MHP'nin aday listesi belli oldu: Bahçeli, Osmaniye birinci sıradan aday

MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinin aday listesi yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T22:18+0300

2023-04-06T22:18+0300

2023-04-06T22:47+0300

mhp

2023 türkiye seçimleri

aday

devlet bahçeli

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Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 38 gün kala partiler aday listelerini duyurmaya başladı. Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini duyuran MHP milletvekili aday listesinin belli olduğunu duyurdu.Bahçeli'nin iki kurmayı Mevlüt Karakaya ve Sadir Durmaz, Ankara’da 2 bölge 1. sıradan aday gösterildi.MHP milletvekili kesin aday listesi ise şöyle:ADANA1 Muharrem Varlı 2 Ayşe Sibel Ersoy 3 Mustafa İzgioğlu 4 Firdevs Cingözler 5 Alev Ataş 6 Uğur Öztürk 7 Bünyamin Avcı 8 Yusuf Baş 9 Adem Gündoğan 10 Ahmet Reha Yerleşen 11 Zekeriya Siverekli 12 Hakan Uykız 13 Atilla Duygun 14 Mahmut Tülek 15 Tufan BilenADIYAMAN1 İsmail Gümüş 2 Fevzi Öztürk 3 Ahmet Bilgiç 4 Asiye Bulundu 5 Sıraç AslanAFYONKARAHİSAR1 Mehmet Taytak 2 Yücel Genç 3 Mehmet Emre Demiral 4 Mehmet Hakan Çolpan 5 İsmail Aydoğuş 6 Mustafa GüllüAĞRI1 Salih Emir Mutluer 2 Yasin Özyalçın 3 Kahraman Hanbaba 4 İbrahim Arpacı AMASYA1 Mehmet Sarı 2 Mustafa Güçyetmez 3 Murat SuşehirliANKARA 1. BÖLGE 1 Mevlüt Karakaya 2 Önder Kahveci 3 Eyyüp Yıldız 4 İbrahim Çiftçi 5 Oğuz Yılmaz 6 Levent Çağlancı 7 Şeniz Sezgin 8 Yiğit Yılmaz 9 Sultan Polat 10 Funda Gülerer 11 Murat Karakurt 12 Ahmet Karagöz 13 Adnan YirikANKARA 2. BÖLGE1 Sadir Durmaz 2 Özgür Bayraktar 3 Nevin Taşlıçay 4 Ahmet Selim Yurdakul 5 Cengiz Şahin 6 Tarkan Toper 7 Emine Güven Öztürk 8 İlkay Uyar Kaba 9 Ümmühani Çoşkun 10 Yusuf Tanık 11 Levent UğurluANKARA 3. BÖLGE1 Yaşar Yıldırım 2 Erkan Haberal 3 Seçkin Odabaşı 4 Fatih Çetinkaya 5 Özmen Alp Giray Erdemir 6 Hayriye Aydın 7 Erdinç Ölmez 8 Yaşar Yukarıkır 9 Bahri Batuhan Kurban 10 Hüseyin Yılmaz 11 Uğur Sadık 12 Öznur ÖzenANTALYA1 Abdurrahman Başkan 2 Hilmi Durgun 3 Mustafa Aksoy 4 Yusuf Kelleli 5 Ferhat Sarıbek 6 İlknur Fidan 7 Oğuzhan Çelik 8 Yavuz Çağlar 9 Serkan Öztürk 10 Ali Çetin 11 Hayati Peker 12 Esmaye Özörmenoğlu 13 İdris Özcan 14 Ahmet Ali Coşkun 15 Mehmet Ali Yalçın 16 Mustafa Doruatlı 17 Kutluhan TozoğluARTVİN1 Mete Han Özkan 2 Erkan Çağatay Kuruoğlu Aydın 1 Deniz Depboylu 2 Burak Pehlivan 3 Yusuf Keremit 4 Burhan Uçaş 5 Etem Yeşilyurt 6 Çetin Durmaz 7 Osman Gazi Cihangiroğlu 8 Cengiz AtasevenBALIKESİR1 Ekrem Gökay Yüksel 2 Harun Algül 3 Cem Özışıklıoğlu 4 Abdullah Sarbay 5 İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu 6 Nihat Gezergiç 7 Ayten Sak 8 Özkan Öztürk 9 Cem Kıvılcım

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mhp, aday, devlet bahçeli