https://sputniknews.com.tr/20230407/rusya-ile-venezuella-arasinda-dogrudan-ulasim-koridoru-acilacak-1069354067.html
Rusya ile Venezüella arasında doğrudan ulaşım koridoru açılacak
Rusya ile Venezüella arasında doğrudan ulaşım koridoru açılacak
Rusya-Venezüella Ticaret Odası Başkanı Roman Frolenko, yakında iki ülke arasında doğrudan ulaşım koridoru açılacağını belirtti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:06+0300
2023-04-07T22:06+0300
2023-04-07T22:08+0300
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Sputnik'e konuşan Frolenko, “En kısa zamanda iki ülke arasında doğrudan ulaşım koridoru açmak istiyoruz. 15 Mart’ta, Latin Amerika’nın tüm federal köy meclisleriyle bir video konferans gerçekleştirdik. Onlar bürokrat değil, çalışmak ve işbirliği yapmak istiyorlar. Artık onların ihtiyaç duyduğu planları sunduk. Projeye Rosselhozbank (Rus devlet tarım bankası) da katıldı” ifadelerini kullandı.Koridor için Rusya’da Sivastopol, St. Petersburg ve Novorossiysk olmak üzere üç liman değerlendirdiklerini anlatan Frolenko, “Güzergah çok iyi. Sivastopol olursa 21 gün sürecek. St. Petersburg olursa yaklaşık 19 gün olacak. Her türlü mal için bu rota çok uygun” dedi.Ulaşım koridorunun Venezüella’nın Puerto Cabello limanına kadar uzanacağını kaydeden Frolenko, “Çok büyük ve yoğun bir liman, çünkü orada 250 bin ton kapasiteli tahıl terminali var. Bu kapasite daha da artırılabilir. Terminali büyütme projemiz var” diye konuştu.Frolenko, ulaşım koridorunu oluşturma çalışmalarının uzun zaman önce başlatıldığını da sözlerine ekledi.
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venezüella, rusya, ulaşım, koridor
venezüella, rusya, ulaşım, koridor
Rusya ile Venezüella arasında doğrudan ulaşım koridoru açılacak
22:06 07.04.2023 (güncellendi: 22:08 07.04.2023) Abone ol
Rusya-Venezüella Ticaret Odası Başkanı Roman Frolenko, yakında iki ülke arasında doğrudan ulaşım koridoru açılacağını belirtti.
Sputnik'e konuşan Frolenko, “En kısa zamanda iki ülke arasında doğrudan ulaşım koridoru açmak istiyoruz. 15 Mart’ta, Latin Amerika’nın tüm federal köy meclisleriyle bir video konferans gerçekleştirdik. Onlar bürokrat değil, çalışmak ve işbirliği yapmak istiyorlar. Artık onların ihtiyaç duyduğu planları sunduk. Projeye Rosselhozbank (Rus devlet tarım bankası) da katıldı” ifadelerini kullandı.
Koridor için Rusya’da Sivastopol, St. Petersburg ve Novorossiysk olmak üzere üç liman değerlendirdiklerini anlatan Frolenko, “Güzergah çok iyi. Sivastopol olursa 21 gün sürecek. St. Petersburg olursa yaklaşık 19 gün olacak. Her türlü mal için bu rota çok uygun” dedi.
Ulaşım koridorunun Venezüella’nın Puerto Cabello limanına kadar uzanacağını kaydeden Frolenko, “Çok büyük ve yoğun bir liman, çünkü orada 250 bin ton kapasiteli tahıl terminali var. Bu kapasite daha da artırılabilir. Terminali büyütme projemiz var” diye konuştu.
Frolenko, ulaşım koridorunu oluşturma çalışmalarının uzun zaman önce başlatıldığını da sözlerine ekledi.