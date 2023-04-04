https://sputniknews.com.tr/20230404/abd-opec-ve-opeca-savas-mi-aciyor-suudi-arabistan-ve-rusyaya-karsi-opec--kurulabilir-1069167820.html

ABD, OPEC ve OPEC+’a savaş mı açıyor: ‘Suudi Arabistan ve Rusya’ya karşı ‘OPEC-’ kurulabilir’

ABD, OPEC ve OPEC+’a savaş mı açıyor: ‘Suudi Arabistan ve Rusya’ya karşı ‘OPEC-’ kurulabilir’

Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin petrol üretimini azaltma kararı ABD başta olmak üzere Batı dünyasında rüzgar etkisi yarattı. Enerji uzmanı Dr. Cenk... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T17:32+0300

2023-04-04T17:32+0300

2023-04-04T17:39+0300

görüş

opec

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

rusya

suudi arabistan

abd

petrol

enflasyon

joe biden

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Son dönemde aldığı kararlar ile ABD’yi kızdıran Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri bir yeni adımla daha şimşekleri üzerine çekti. OPEC+ ülkelerinin başını çeken Rusya, günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararını yıl sonu kadar uzatırken Suudi Arabistan da aynı kararı aldı. Bunu yanı sıra Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon da 8 bin varil kesintiye gideceğini açıkladı.Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.Tabii bu durum da petrol fiyatlarında artışa neden oluyor. 31 Mart Cuma gününü 79.89 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 15.30 itibarıyla 85.52 dolar seviyesinde ilerliyor.ABD, ‘Makul değil’ derken Rusya ‘Sayı artabilir’ dediBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında “Piyasadaki belirsizlik göz önüne alındığında, şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rusya ve Suudi Arabistan dahil 9 ülkenin gönüllü olarak petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını belirterek, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki diğer ülkelerin de bu yönde karar alabileceğini söyledi.‘OPEC'in içinde Amerikan karşıtlığı başladı’Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Enerji Politikaları Başdanışmanı Dr. Cenk Pala, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Suudi Arabistan son bir buçuk yıldır bir eksen kayması yaşıyor. Hatta Ukrayna krizinden bu yana bu daha da belirgin hale geldi” diyerek bunu şöyle açıkladı:‘Suudi Arabistan Ortadoğu'daki en büyük düşman ilan edilebilir’Dr. Pala, “Batı'nın Rusya'ya petrol ambargosu kararı ve tavan fiyat uygulamak istemesi Rusya'yı pet etkilemedi çünkü Çin'e, Hindistan’a ucuza satarak, yani sürümden kazanarak bunu telafi etti. Şimdi yapılan ise aslında bir kesinti değil fiyat artışıdır. Karara Irak'ın da katılması ilginç mesela bunu bütün OPEC'e yaymak istiyorlar ancak bu Amerika'nın bütün şimşeklerini Suudi Arabistan'ın üzerine yöneltmesi de önleyemeyecek” diye ekleyerek şunları kaydetti:‘Amerika eksiltebildiği kadar OPEC üyesini eksiltir’Peki, gelecekte neler bekleniyor? ABD’nin hamleleri neler olabilir? Enerji uzmanı Dr. Cenk Pala’nın yorumları şu şekilde oldu:‘Benzin fiyatları artar’Dr. Pala, bu kesinti kararının günlük yaşama etkisini ise “Enflasyonun en büyük nedenlerinden birisi özellikle benzin fiyatlarıdır. Şimdi petrolün ucuza bulunabilme ihtimali azaldığından doğrudan bu fiyatlara yansıyacak. Yani şimdi 75 dolarlarda seyreden brent petrol minimum 90 dolar ve üstüne çıkabilir. Enflasyon tetiklenir, benzin fiyatları artar” diye belirtti."OPEC", "OPEC+" ve "OPEC-Dışı Ülkeler" kimlerden oluşuyor?

rusya

suudi arabistan

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2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

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opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya, suudi arabistan, abd, petrol, enflasyon, joe biden, doğalgaz