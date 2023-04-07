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https://sputniknews.com.tr/20230407/oyuncu-sehsuvar-aktasin-babasi-ve-uvey-annesi-yanginda-hayatini-kaybetti-1069321385.html
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesi öldü. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T11:11+0300
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yaşam
oyuncu
şehsuvar aktaş
yangın
bartın
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Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bartın Belediyesi itfaiye görevlilerince müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katında yaşayan Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.Cenazeler morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/komsular-arasinda-gurultu-kavgasi-kapiyi-delen-mermi-ile-hayatini-kaybetti-1069276076.html
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oyuncu, şehsuvar aktaş, yangın, bartın, aile

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti

11:11 07.04.2023
© İHA / BÜLENT BOSTANCIOyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
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Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesi öldü.
Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bartın Belediyesi itfaiye görevlilerince müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katında yaşayan Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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