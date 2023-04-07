https://sputniknews.com.tr/20230407/oyuncu-sehsuvar-aktasin-babasi-ve-uvey-annesi-yanginda-hayatini-kaybetti-1069321385.html

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti

Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti

Bartın'da bir evde çıkan yangında tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ile üvey annesi öldü. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T11:11+0300

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yaşam

oyuncu

şehsuvar aktaş

yangın

bartın

aile

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Merkez ilçeye bağlı Dallıca köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bartın Belediyesi itfaiye görevlilerince müdahale edilen ve uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, evin ikinci katında yaşayan Yücel Aktaş (86) ve eşi Nesrin Aktaş'ın (83) dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi.Cenazeler morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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oyuncu, şehsuvar aktaş, yangın, bartın, aile