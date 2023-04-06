https://sputniknews.com.tr/20230406/komsular-arasinda-gurultu-kavgasi-kapiyi-delen-mermi-ile-hayatini-kaybetti-1069276076.html
Komşular arasında gürültü kavgası: Kapıyı delen mermi ile hayatını kaybetti
Komşular arasında gürültü kavgası: Kapıyı delen mermi ile hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden bir kişi, kapı yüzüne kapatılınca sinirlenip ateş etti. Kapıyı delen mermi... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T14:38+0300
2023-04-06T14:38+0300
2023-04-06T14:38+0300
türkiye
izmir
komşu
cinayet
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Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.Aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı. Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş’un kafasına isabet etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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izmir, komşu, cinayet
Komşular arasında gürültü kavgası: Kapıyı delen mermi ile hayatını kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden bir kişi, kapı yüzüne kapatılınca sinirlenip ateş etti. Kapıyı delen mermi, arkasında bulunan kadına denk gelince, talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.
Aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı. Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş’un kafasına isabet etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.