https://sputniknews.com.tr/20230406/komsular-arasinda-gurultu-kavgasi-kapiyi-delen-mermi-ile-hayatini-kaybetti-1069276076.html

Komşular arasında gürültü kavgası: Kapıyı delen mermi ile hayatını kaybetti

Komşular arasında gürültü kavgası: Kapıyı delen mermi ile hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde gürültü yüzünden tartıştığı komşusunun kapısına giden bir kişi, kapı yüzüne kapatılınca sinirlenip ateş etti. Kapıyı delen mermi... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T14:38+0300

2023-04-06T14:38+0300

2023-04-06T14:38+0300

türkiye

izmir

komşu

cinayet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069275906_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_85b10f696b3d7312961843384d739516.jpg

Torbalı Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.Aynı apartmanda yaşayan ve daha öncede gürültü gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen iki aile gürültü yüzünden bir daha tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Y. (18), komşusunun kapısına gitti. Alkollü olduğu iddia edilen komşu, kapısına gelen D.Y.'ye damacana fırlatıp kapıyı kapattı. Kapının yüzüne kapatılması üzerine sinirlenen D.Y. ise belindeki tabancayla kapıya doğru ateş etti. Kapıyı delen kurşun kapının arkasında bekleyen 56 yaşındaki Hanife Doymuş’un kafasına isabet etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hanife Doymuş'un hayatını kaybettiği belirlenirken, D.Y. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, komşu, cinayet