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https://sputniknews.com.tr/20230407/orhan-gencebay-yeni-sarkisini-duyurdu-asiginim-dunya-duysun-canim-turkiyem--ecdadimin-yadigarisin-1069330343.html
Orhan Gencebay yeni şarkısını duyurdu: 'Aşığınım dünya duysun canım Türkiye’m ecdadımın yadigarısın'
Orhan Gencebay yeni şarkısını duyurdu: 'Aşığınım dünya duysun canım Türkiye’m ecdadımın yadigarısın'
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 'canım Türkiyem' adını verdiği yeni şarkısının sözlerini Düzce'de açıkladı. Gencebay yeni şarkısında, "Gururum, onurum canım... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T12:59+0300
2023-04-07T13:02+0300
yaşam
türkiye
orhan gencebay
şarkı
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Orhan Gencebay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kentte iftar programına katıldı. 'Bir takım kişiler var, emperyalistler var'Gencebay, Canım Türkiye'm ismini verdiği şarkısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gencebay, "Canım Türkiyem, ülkemizin dirliği, birliği için yapmış olduğum bir beste. Ülkemizin şu anda dirliğe, birliğe çok ihtiyacı var. Evelallah bizim ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Biz nelerin üstesinden geldik. Şimdi yeni bir seçim zamanı var. Bu seçimlerde ülkemizin hayrına güzel sonuç olacak. Bir takım kişiler var, emperyalistler var. Onlarla ilişiği olan kişiler var. Biz onların hepsini aşarız. Ülkemizin içindeki insanlar ülkemizi çok seviyorlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı da veririz bu uğurda. Onunla ilgili bu besteyi yaptım" dedi.'Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım'Şarkının klip çekimlerini bitirdiklerini dile getiren Orhan Gencebay, "Dün itibariyle klibi bitirdik. Klipte benim görevim olan yerleri bitirdik. Klibin çekimi devam ediyor. Bu şarkı Canım Türkiye’m isimli bir şarkı. 4 kıtadan oluşuyor. Heyecanla burada şarkıyı okuyacaktım. Söylemeyeyim. Klibi izleyin. Çok da iyi oldu. Hepimiz çok beğendik. İnşallah iyi olacak. Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım. Umarım halkımızda sever. Ülkemizin daha yolu açık. Dünya’da neler yapacak bundan sonra göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Halkımız da bunu istiyor. Halkımızın birliği, dirliği hiç bir zaman eksilmedi. Hepimiz vatanımızı çok seviyoruz. Canımız kurban" şeklinde konuştu.'Aşığınım dünya duysun'Şarkısının sözlerini ilk kez Düzce'de açıklayan Orhan Gencebay, "Sen benim cennetim hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye’m. Uğurunda can veren canlarımızla, çıktık sonsuza bayrağımızla, Allah’ın yolunda imanımızla. Biz bize yeteriz canım Türkiye’m. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Biz senin ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum canım Türkiye’m. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım Dünya duysun. Canım Türkiye’m. Şarkımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.
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türkiye, orhan gencebay, şarkı
türkiye, orhan gencebay, şarkı

Orhan Gencebay yeni şarkısını duyurdu: 'Aşığınım dünya duysun canım Türkiye’m ecdadımın yadigarısın'

12:59 07.04.2023 (güncellendi: 13:02 07.04.2023)
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞOrhan Gencebay
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ
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Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, 'canım Türkiyem' adını verdiği yeni şarkısının sözlerini Düzce'de açıkladı. Gencebay yeni şarkısında, "Gururum, onurum canım Türkiye’m. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım dünya duysun. Canım Türkiye’m" sözlerinin yer aldığını belirtti.
Orhan Gencebay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kentte iftar programına katıldı.

'Bir takım kişiler var, emperyalistler var'

Gencebay, Canım Türkiye'm ismini verdiği şarkısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gencebay, "Canım Türkiyem, ülkemizin dirliği, birliği için yapmış olduğum bir beste. Ülkemizin şu anda dirliğe, birliğe çok ihtiyacı var. Evelallah bizim ülkemiz çok güçlü bir ülkedir. Biz nelerin üstesinden geldik. Şimdi yeni bir seçim zamanı var. Bu seçimlerde ülkemizin hayrına güzel sonuç olacak. Bir takım kişiler var, emperyalistler var. Onlarla ilişiği olan kişiler var. Biz onların hepsini aşarız. Ülkemizin içindeki insanlar ülkemizi çok seviyorlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Canımızı da veririz bu uğurda. Onunla ilgili bu besteyi yaptım" dedi.

'Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım'

Şarkının klip çekimlerini bitirdiklerini dile getiren Orhan Gencebay, "Dün itibariyle klibi bitirdik. Klipte benim görevim olan yerleri bitirdik. Klibin çekimi devam ediyor. Bu şarkı Canım Türkiye’m isimli bir şarkı. 4 kıtadan oluşuyor. Heyecanla burada şarkıyı okuyacaktım. Söylemeyeyim. Klibi izleyin. Çok da iyi oldu. Hepimiz çok beğendik. İnşallah iyi olacak. Ülkemiz adına çok iyi bir çalışma yapmış olacağım. Umarım halkımızda sever. Ülkemizin daha yolu açık. Dünya’da neler yapacak bundan sonra göreceğiz. Ben buna inanıyorum. Halkımız da bunu istiyor. Halkımızın birliği, dirliği hiç bir zaman eksilmedi. Hepimiz vatanımızı çok seviyoruz. Canımız kurban" şeklinde konuştu.

'Aşığınım dünya duysun'

Şarkısının sözlerini ilk kez Düzce'de açıklayan Orhan Gencebay, "Sen benim cennetim hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye’m. Uğurunda can veren canlarımızla, çıktık sonsuza bayrağımızla, Allah’ın yolunda imanımızla. Biz bize yeteriz canım Türkiye’m. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Biz senin ebedi askerleriniz. Biz şehadeti de gurur biliriz. Gururum, onurum canım Türkiye’m. Hem ekmeğim hem suyumsun. Vazgeçilmez namusumsun. Aşığınım Dünya duysun. Canım Türkiye’m. Şarkımız bu şekilde" ifadelerini kullandı.
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