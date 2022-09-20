https://sputniknews.com.tr/20220920/corumda-konseri-iptal-edilen-aleyna-tilkinin-yerine-kirac-sahne-alacak-1061416455.html
Çorum'da konseri iptal edilen Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç sahne alacak
Çorum'da konseri iptal edilen Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç sahne alacak
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye, devam eden Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konserini iptal... 20.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-20T13:07+0300
2022-09-20T13:07+0300
2022-09-20T13:12+0300
çorum
aleyna tilki
yaşam
kıraç
konser
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'Çorum'da Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki’nin attığı bir tweeti gerekçe göstererek konserin iptal edildiğini açıklamasının ardından festivalde sahne alacak ismin Kıraç olduğunu duyurdu.Kıraç, festival çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda hayranlarıyla buluşacak.Ne olmuştu?Belediye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aleyna Tilki’nin attığı bir tweet gerekçe gösterilerek konserin iptal edildiği duyurmuştu.'Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedilmişti:"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20220920/konseri-iptal-edilen-aleyna-tilki-cadi-avi-donemine-donduk-ama-yaksaniz-da-olmem-1061408218.html
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çorum, aleyna tilki, kıraç, konser
çorum, aleyna tilki, kıraç, konser
Çorum'da konseri iptal edilen Aleyna Tilki'nin yerine Kıraç sahne alacak
13:07 20.09.2022 (güncellendi: 13:12 20.09.2022) Abone ol
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde belediye, devam eden Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin konserini iptal etmesinin ardından Kıraç'ın sahne alacağını duyurdu.
'Çorum'da Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki’nin attığı bir tweeti gerekçe göstererek konserin iptal edildiğini açıklamasının ardından festivalde sahne alacak ismin Kıraç olduğunu duyurdu.
Kıraç, festival çerçevesinde 24 Eylül Cumartesi günü Osmancık Kapalı Pazar Alanı’nda hayranlarıyla buluşacak.
Ne olmuştu?
Belediye sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aleyna Tilki’nin attığı bir tweet gerekçe gösterilerek konserin iptal edildiği duyurmuştu.
'Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şunlar kaydedilmişti:
"Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir.
Festival çerçevesinde 'Halk Konseri' ve 'Gençlik Konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir.
İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 4 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir."