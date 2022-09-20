https://sputniknews.com.tr/20220920/konseri-iptal-edilen-aleyna-tilki-cadi-avi-donemine-donduk-ama-yaksaniz-da-olmem-1061408218.html

Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem

Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem

Şarkıcı Aleyna Tilki, Osmancık Belediyesi'nin konserini iptal etmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da... 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T08:43+0300

2022-09-20T08:43+0300

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türkiye

aleyna tilki

konser

iptal

cadı avı

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Konseri iptal edilen Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Ayrımcılığı göze almış bir zihniyetin yürüyüş sesleri benim duymazdan gelebileceğim bişey değil. Hele de konu sözde ‘ahlak’ olup, çoğumuzun yaşadığı psikolojik ve bedensel istismarlar için hiç yürünmemişken. Cadı avı dönemine döndük. Ama özel güçlerim var, yaksanız da ölmem.” MHP’li Osmancık Belediyesi şarkıcı Aleyna Tilki’nin '2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali' kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin, Tilki’nin İstanbul’da yapılan LGBTİ+ artı karşıtı eyleme yönelik tepkisi nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220919/lgbti-karsiti-yuruyuse-tepki-gosteren-aleyna-tilkinin-corumdaki-konseri-iptal-edildi-1061352862.html

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