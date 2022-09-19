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LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi
LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi
Sosyal medya hesabından LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren bir mesaj paylaşan Aleyna Tilki'nin Çorum'da vereceği konser iptal edildi. Osmancık Belediyesi... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T00:32+0300
2022-09-19T00:32+0300
türkiye
aleyna tilki
osmancık
konser
lgbt
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Sosyal medya hesabı üzerinden LGBTİ karşıtı yürüyüşe yönelik tepki mesajı paylaşan Aleyna Tilki'ye dair Osmancık Belediyesi açıklama yaptı.Tilki, Twitter hesabından "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunmuştu.Bunun üzerine Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:
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aleyna tilki, osmancık, konser, lgbt
aleyna tilki, osmancık, konser, lgbt

LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi

00:32 19.09.2022
© Instagram/Aleyna TilkiAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
© Instagram/Aleyna Tilki
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Sosyal medya hesabından LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren bir mesaj paylaşan Aleyna Tilki'nin Çorum'da vereceği konser iptal edildi. Osmancık Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden LGBTİ karşıtı yürüyüşe yönelik tepki mesajı paylaşan Aleyna Tilki'ye dair Osmancık Belediyesi açıklama yaptı.
Tilki, Twitter hesabından "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunmuştu.
Bunun üzerine Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Belediyemizce Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival kapsamında 'halk konseri' ve 'gençlik konseri' olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle gençlik konserine şarkıcı Aleyna Tilki davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı, sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki'nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları, halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser, bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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