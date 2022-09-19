https://sputniknews.com.tr/20220919/lgbti-karsiti-yuruyuse-tepki-gosteren-aleyna-tilkinin-corumdaki-konseri-iptal-edildi-1061352862.html

LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi

LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren Aleyna Tilki'nin Çorum'daki konseri iptal edildi

Sosyal medya hesabından LGBTİ karşıtı yürüyüşe tepki gösteren bir mesaj paylaşan Aleyna Tilki'nin Çorum'da vereceği konser iptal edildi. Osmancık Belediyesi... 19.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-19T00:32+0300

2022-09-19T00:32+0300

2022-09-19T00:32+0300

türkiye

aleyna tilki

osmancık

konser

lgbt

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Sosyal medya hesabı üzerinden LGBTİ karşıtı yürüyüşe yönelik tepki mesajı paylaşan Aleyna Tilki'ye dair Osmancık Belediyesi açıklama yaptı.Tilki, Twitter hesabından "LGBTİ artı karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz? Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç" paylaşımında bulunmuştu.Bunun üzerine Osmancık Belediyesi, Aleyna Tilki'nin 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçede 24 Eylül Cumartesi günü vereceği konserin iptal edildiğini şu sözlerle duyurdu:

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