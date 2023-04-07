https://sputniknews.com.tr/20230407/netanyahu-filistinlilerle-acil-gorusmelere-haziriz-1069308519.html
Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız
Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla beraber yükselen gerilim devam ederken Filistinlilerle acil... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T00:27+0300
2023-04-07T00:27+0300
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dünya
israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
iran
bm genel kurulu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.Netanyahu, İran nükleer anlaşmasına işaret ederek "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Netanyahu, "İsrail, devletimizi ve halkımızı savunmak için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.Bununla beraber Netanyahu, İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın sonrasında tansiyonun yükselmesine dair yorum yaptı.Başbakan, Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/bm-guvenlik-konseyinin-israil-filistin-toplantisi-sonuc-vermedi-1069302920.html
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israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, iran, bm genel kurulu
israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, iran, bm genel kurulu
Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla beraber yükselen gerilim devam ederken Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Netanyahu, İran nükleer anlaşmasına işaret ederek "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "İsrail, devletimizi ve halkımızı savunmak için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.
Bununla beraber Netanyahu, İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın sonrasında tansiyonun yükselmesine dair yorum yaptı.
Başbakan, Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.