https://sputniknews.com.tr/20230407/netanyahu-filistinlilerle-acil-gorusmelere-haziriz-1069308519.html

Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız

Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla beraber yükselen gerilim devam ederken Filistinlilerle acil... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T00:27+0300

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benyamin netanyahu

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bm genel kurulu

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.Netanyahu, İran nükleer anlaşmasına işaret ederek "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Netanyahu, "İsrail, devletimizi ve halkımızı savunmak için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.Bununla beraber Netanyahu, İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın sonrasında tansiyonun yükselmesine dair yorum yaptı.Başbakan, Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/bm-guvenlik-konseyinin-israil-filistin-toplantisi-sonuc-vermedi-1069302920.html

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