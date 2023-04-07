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https://sputniknews.com.tr/20230407/netanyahu-filistinlilerle-acil-gorusmelere-haziriz-1069308519.html
Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız
Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla beraber yükselen gerilim devam ederken Filistinlilerle acil... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
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israil
israil-filistin
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.Netanyahu, İran nükleer anlaşmasına işaret ederek "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Netanyahu, "İsrail, devletimizi ve halkımızı savunmak için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.Bununla beraber Netanyahu, İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın sonrasında tansiyonun yükselmesine dair yorum yaptı.Başbakan, Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.
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Netanyahu: Filistinlilerle acil görüşmelere hazırız

00:27 07.04.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polisin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlarla beraber yükselen gerilim devam ederken Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin kendisini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.
Netanyahu, İran nükleer anlaşmasına işaret ederek "İsrail, dünya üzerindeki hiçbir gücün geleceğini tehdit etmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, "İsrail, devletimizi ve halkımızı savunmak için ne yapması gerekiyorsa yapacaktır" diye konuştu.
Bununla beraber Netanyahu, İsrail polisi tarafından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın sonrasında tansiyonun yükselmesine dair yorum yaptı.
Başbakan, Filistinlilerle acil görüşmelere hazır oldukları mesajını verdi.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. İsrail polisi bazı Filistinlileri gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
DÜNYA
BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi
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