https://sputniknews.com.tr/20230406/bm-guvenlik-konseyinin-israil-filistin-toplantisi-sonuc-vermedi-1069302920.html
BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi
BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Orta Doğu ve Afganistan'daki son durumun görüşüldüğü kapalı oturumundan sonuç çıkmadı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:30+0300
2023-04-06T22:30+0300
2023-04-06T22:30+0300
dünya
israil
israil-filistin
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'in çağrısı üzerine toplanan BMGK, iki konuda da ortak açıklama yayınlamadı.BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "BMGK herhangi bir açıklama yayınlama kararı almadı ancak anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.Konsey üyelerinin bölgede gerginliği düşürmeye büyük önem atfettiğini aktaran Nuseybe, gerginliğin artmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı.ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise bir gazetecinin, "ABD ortak açıklamayı neden engelledi?" sorusu üzerine, toplantının kapalı gerçekleştiğini ve bölgede gerginliği düşürmek için ciddi bir şekilde 'sessiz diplomasi' yürütüldüğünü belirtti.Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, toplantıda konuyu değerlendirmeye devam edecekleri konusunda mutabık kaldıklarını aktararak Konsey'in birlik içinde hareket etmesi gerektiğine işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20230406/lubnandaki-hizbullah-siyonistler-mescid-i-aksanin-yalniz-olmadigini-bilmeli-1069299460.html
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israil, israil-filistin, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
israil, israil-filistin, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısı sonuç vermedi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Orta Doğu ve Afganistan'daki son durumun görüşüldüğü kapalı oturumundan sonuç çıkmadı.
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin'in çağrısı üzerine toplanan BMGK, iki konuda da ortak açıklama yayınlamadı.
BAE BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe, toplantı sonrasında basına yaptığı açıklamada, "BMGK herhangi bir açıklama yayınlama kararı almadı ancak anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.
Konsey üyelerinin bölgede gerginliği düşürmeye büyük önem atfettiğini aktaran Nuseybe, gerginliğin artmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı.
ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ise bir gazetecinin, "ABD ortak açıklamayı neden engelledi?" sorusu üzerine, toplantının kapalı gerçekleştiğini ve bölgede gerginliği düşürmek için ciddi bir şekilde 'sessiz diplomasi' yürütüldüğünü belirtti.
Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, toplantıda konuyu değerlendirmeye devam edecekleri konusunda mutabık kaldıklarını aktararak Konsey'in birlik içinde hareket etmesi gerektiğine işaret etti.