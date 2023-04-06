https://sputniknews.com.tr/20230406/lubnandaki-hizbullah-siyonistler-mescid-i-aksanin-yalniz-olmadigini-bilmeli-1069299460.html

Lübnan'daki Hizbullah: Siyonistler, Mescid-i Aksa'nın yalnız olmadığını bilmeli

Lübnan'daki Hizbullah: Siyonistler, Mescid-i Aksa'nın yalnız olmadığını bilmeli

Lübnan'daki Hizbullah'ın Yürütme Kurulu Başkanı Haşim Safiyyuddin, Mescid-i Aksa'nın yalnız olmadığını ve yüz milyonlarca Müslümanın onun için kanını akıtmaya... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T21:37+0300

2023-04-06T21:37+0300

2023-04-06T21:37+0300

dünya

lübnan

israil

roket

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atılmasının ardından konuşan Safiyyuddin'in açıklamaları Hizbullah'a ait El-Menar Televizyonunda yayımlandı.Safiyyuddin, "Siyonistlerin, Mescid-i Aksa'yı ve kutsal mekanları hedef almaya çalışması, bölgeyi ateşe atacaktır. Siyonistler bilmelidir ki, Mescid-i Aksa yalnız değildir ve yüz milyonlarca Müslüman onun için kanını akıtmaya hazırdır" ifadesini kullandı.İsrail ordusu daha önceki açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığını, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğünü duyurmuştu.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230406/lubnandan-israilin-kuzeyine-bu-kez-uc-havan-mermisi-atildi-1069296926.html

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