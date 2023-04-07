https://sputniknews.com.tr/20230407/mhp-aday-listesini-yskya-teslim-etti-1069318603.html
MHP aday listesini YSK'ya teslim etti
MHP aday listesini YSK'ya teslim etti
MHP'nin 14 Mayıs genel seçimlerine ilişkin aday listesi, Semih Yalçın ve Fethi Yıldız liderliğindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T10:28+0300
2023-04-07T10:28+0300
2023-04-07T10:41+0300
2023 türkiye seçimleri
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
genel seçim
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MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.Yalçın ve Yıldız, listeyi teslim etmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendi var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/mhpnin-aday-listesi-belli-oldu-bahceli-osmaniye-birinci-siradan-aday-1069301385.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim
MHP aday listesini YSK'ya teslim etti
10:28 07.04.2023 (güncellendi: 10:41 07.04.2023) Abone ol
MHP'nin 14 Mayıs genel seçimlerine ilişkin aday listesi, Semih Yalçın ve Fethi Yıldız liderliğindeki heyet tarafından YSK'ya teslim edildi.
MHP aday listesini teslim etmek üzere MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ya giriş yaptı.
Yalçın ve Yıldız, listeyi teslim etmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK'ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36'sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendi var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir" diye konuştu.