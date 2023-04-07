https://sputniknews.com.tr/20230407/merkez-bankasindan-liralasma-adimi-1069316145.html

Merkez Bankası'ndan liralaşma adımı

Merkez Bankası'ndan liralaşma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yükseltti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T09:43+0300

2023-04-07T09:43+0300

2023-04-07T09:43+0300

ekonomi

türkiye

merkez bankası

lira

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TCMB, bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 80’e çıkardı.TCMB’den banka genel müdürlüklerine gönderilen ilgili yazıda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak 10 Nisan tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 70'ten yüzde 80’e çıkarıldığı ifade edildi.Açıklamada gelecek dönemde de Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.TCMB ocak ayında teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yüzde 60'tan yüzde 70’e yükseltmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisi-enflasyonda-kalici-dususu-saglayacak-1068884878.html

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türkiye, merkez bankası, lira