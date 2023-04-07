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https://sputniknews.com.tr/20230407/merkez-bankasindan-liralasma-adimi-1069316145.html
Merkez Bankası'ndan liralaşma adımı
Merkez Bankası'ndan liralaşma adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yükseltti. 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T09:43+0300
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ekonomi
türkiye
merkez bankası
lira
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TCMB, bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 80’e çıkardı.TCMB’den banka genel müdürlüklerine gönderilen ilgili yazıda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak 10 Nisan tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 70'ten yüzde 80’e çıkarıldığı ifade edildi.Açıklamada gelecek dönemde de Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.TCMB ocak ayında teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yüzde 60'tan yüzde 70’e yükseltmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisi-enflasyonda-kalici-dususu-saglayacak-1068884878.html
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türkiye, merkez bankası, lira
türkiye, merkez bankası, lira

Merkez Bankası'ndan liralaşma adımı

09:43 07.04.2023
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yükseltti.
TCMB, bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını yüzde 80’e çıkardı.

TCMB’den banka genel müdürlüklerine gönderilen ilgili yazıda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak 10 Nisan tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 70'ten yüzde 80’e çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada gelecek dönemde de Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metni çerçevesinde TCMB piyasa işlemleri teminat havuzunda TL cinsi varlıkları destekleyici düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.

TCMB ocak ayında teminat havuzunda bulunan TÜFE'ye endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını yüzde 60'tan yüzde 70’e yükseltmişti.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak
29 Mart, 09:50
Türkiye
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