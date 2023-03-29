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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak
TCMB Başkanı Kavcıoğlu liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T09:50+0300
2023-03-29T09:50+0300
ekonomi
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merkez bankası
lira
türk lirası
enflasyon
şahap kavcıoğlu
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Merkez Bankası Genel Kurulu Ankara’da tamamlandı. Bankanın bir meclis üyesi genel kurul kararıyla görevden alındı. Merkez Bankası’nın deprem yardımı kampanyasına bağışladığı 30 milyar TL için genel kurul kararı da oluşturuldu.Genel Kurul’da kar zarar tablosu ve kar dağıtım tablosunun dağıtılmamasına yönelik eleştiriler de yapıldı. Başkan Kavcıoğlu, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen, genel kurulda da bazı pay sahiplerini temsilen konuşan Mali Müşavir Şakir Süloğlu tarafından sorulan kur korumalı mevduat uygulamasından Merkez Bankasınca ödenen tutara ilişkin bilgi vermedi. Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Başkan Kavcıoğlu, bu uygulama ve diğer liralaşma stratejisi kapsamındaki uygulamaların bilançoda dengede olduğunu, ilave yük oluşturmadığını belirtmekle yetindi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı. Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.'Liralaşma çerçevesindeki adımların nette maliyeti yok'Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, yuvam hesabı, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat dahil, bütün bu uygulamaların bilanço açısından ek maliyet doğurmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Yatırımlara verilen krediBaşkan Kavcıoğlu, Liralaşma Stratejisinin ihracat ve döviz kaybına yol açan alanlarda ikame yatırımların yapılarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve bu yolla finansal istikrara katkı sağlanması yönündeki ayağının da hem yatırım kredileri hem de selektif kredi uygulamalarıyla devam ettiğini kaydetti. Makroihtiyati kararlarla birlikte kredi genişlemesinin olumsuz etkilerinin de kontrol edildiğini belirtti. Şahap Kavcıoğlu, yatırım ve reeskont kredilerinde ulaşılan tutarlar hakkında da bilgi vererek, “Bugüne kadar, toplamda 67 İldeki 740 adet sanayi ve turizm yatırımlarına 111,47 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) tahsis edilmiştir. Buna ilaveten, ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırdığımız reeskont kredilerinde limitleri artırmak, faizleri düşürmek ve vadeleri uzatmak suretiyle söz konusu uygun finansman imkanını daha uygun ve erişilebilir hale getirdik. .2022 yılı içerisinde 346 milyar Türk lirası reeskont kredisini ihracatçılarımız kullanmıştır. Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşması geçmiş yıllara göre KOBİ’lere tahsis edilen payda büyük bir artışa neden oldu. 2021 yılında yaklaşık 1.900, 2022 yılındaysa 5.972 KOBİ reeskont kredilerinden yararlandı” diye konuştu.Başkan Kavcıoğlu Dijital TL için bankaların katılımıyla oluşturulan Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunun, 2023 yılı içinde banka ve finansal teknoloji şirketleri katılımıyla genişletileceğini de açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/merkez-bankasi-anketinde-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1068386926.html
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türkiye, merkez bankası, lira, türk lirası, enflasyon, şahap kavcıoğlu
türkiye, merkez bankası, lira, türk lirası, enflasyon, şahap kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak

09:50 29.03.2023
© AAMerkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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TCMB Başkanı Kavcıoğlu liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir" dedi.
Merkez Bankası Genel Kurulu Ankara’da tamamlandı. Bankanın bir meclis üyesi genel kurul kararıyla görevden alındı. Merkez Bankası’nın deprem yardımı kampanyasına bağışladığı 30 milyar TL için genel kurul kararı da oluşturuldu.
Genel Kurul’da kar zarar tablosu ve kar dağıtım tablosunun dağıtılmamasına yönelik eleştiriler de yapıldı. Başkan Kavcıoğlu, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen, genel kurulda da bazı pay sahiplerini temsilen konuşan Mali Müşavir Şakir Süloğlu tarafından sorulan kur korumalı mevduat uygulamasından Merkez Bankasınca ödenen tutara ilişkin bilgi vermedi. Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Başkan Kavcıoğlu, bu uygulama ve diğer liralaşma stratejisi kapsamındaki uygulamaların bilançoda dengede olduğunu, ilave yük oluşturmadığını belirtmekle yetindi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı. Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.
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'Liralaşma çerçevesindeki adımların nette maliyeti yok'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, yuvam hesabı, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat dahil, bütün bu uygulamaların bilanço açısından ek maliyet doğurmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Rezerv biriktirme araçlarımızdan biri olan döviz ve altından dönüşümlü mevduatlar dahil liralaşma çerçevesinde atılan bu adımların, bankamız bilançosu için nette bir maliyet oluşturmadığı görülmüştür. Döviz ve altından Dönüşümlü Mevduat hesapları, teminat politikasında yapılan değişiklikler çerçevesinde tutulan Türk lirası cinsi menkul kıymetler, Türk lirası cinsi zorunlu karşılıklarda değişen faiz maliyeti, yabancı para cinsi zorunlu karşılık komisyonların değişimleri ve Türk lirası reeskont senetlerinin reeskont kredilerindeki Liralaşma sonucu artışının bilanço üzerindeki toplam etkisi dengededir.”

Yatırımlara verilen kredi

Başkan Kavcıoğlu, Liralaşma Stratejisinin ihracat ve döviz kaybına yol açan alanlarda ikame yatırımların yapılarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve bu yolla finansal istikrara katkı sağlanması yönündeki ayağının da hem yatırım kredileri hem de selektif kredi uygulamalarıyla devam ettiğini kaydetti. Makroihtiyati kararlarla birlikte kredi genişlemesinin olumsuz etkilerinin de kontrol edildiğini belirtti.
Şahap Kavcıoğlu, yatırım ve reeskont kredilerinde ulaşılan tutarlar hakkında da bilgi vererek, “Bugüne kadar, toplamda 67 İldeki 740 adet sanayi ve turizm yatırımlarına 111,47 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) tahsis edilmiştir. Buna ilaveten, ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırdığımız reeskont kredilerinde limitleri artırmak, faizleri düşürmek ve vadeleri uzatmak suretiyle söz konusu uygun finansman imkanını daha uygun ve erişilebilir hale getirdik. .2022 yılı içerisinde 346 milyar Türk lirası reeskont kredisini ihracatçılarımız kullanmıştır. Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşması geçmiş yıllara göre KOBİ’lere tahsis edilen payda büyük bir artışa neden oldu. 2021 yılında yaklaşık 1.900, 2022 yılındaysa 5.972 KOBİ reeskont kredilerinden yararlandı” diye konuştu.
Başkan Kavcıoğlu Dijital TL için bankaların katılımıyla oluşturulan Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunun, 2023 yılı içinde banka ve finansal teknoloji şirketleri katılımıyla genişletileceğini de açıkladı.
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