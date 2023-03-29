https://sputniknews.com.tr/20230329/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-liralasma-stratejisi-enflasyonda-kalici-dususu-saglayacak-1068884878.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak

TCMB Başkanı Kavcıoğlu liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T09:50+0300

2023-03-29T09:50+0300

2023-03-29T09:50+0300

ekonomi

türkiye

merkez bankası

lira

türk lirası

enflasyon

şahap kavcıoğlu

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Merkez Bankası Genel Kurulu Ankara’da tamamlandı. Bankanın bir meclis üyesi genel kurul kararıyla görevden alındı. Merkez Bankası’nın deprem yardımı kampanyasına bağışladığı 30 milyar TL için genel kurul kararı da oluşturuldu.Genel Kurul’da kar zarar tablosu ve kar dağıtım tablosunun dağıtılmamasına yönelik eleştiriler de yapıldı. Başkan Kavcıoğlu, kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen, genel kurulda da bazı pay sahiplerini temsilen konuşan Mali Müşavir Şakir Süloğlu tarafından sorulan kur korumalı mevduat uygulamasından Merkez Bankasınca ödenen tutara ilişkin bilgi vermedi. Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre Başkan Kavcıoğlu, bu uygulama ve diğer liralaşma stratejisi kapsamındaki uygulamaların bilançoda dengede olduğunu, ilave yük oluşturmadığını belirtmekle yetindi.Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonun genel görünümünde iyileşme olduğunu ve 2022 yılının ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşmenin başladığını vurguladı. Liralaşma stratejisinin enflasyonda kalıcı iyileşmeyi sağlayacağını söyleyen Kavcıoğlu, “Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecektir. Arz talep dengesine de olumlu katkı verecektir. Bu doğrultuda fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacaktır” dedi.'Liralaşma çerçevesindeki adımların nette maliyeti yok'Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, yuvam hesabı, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştığını söyledi.Şahap Kavcıoğlu, döviz ve altından dönüşümlü mevduat dahil, bütün bu uygulamaların bilanço açısından ek maliyet doğurmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Yatırımlara verilen krediBaşkan Kavcıoğlu, Liralaşma Stratejisinin ihracat ve döviz kaybına yol açan alanlarda ikame yatırımların yapılarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve bu yolla finansal istikrara katkı sağlanması yönündeki ayağının da hem yatırım kredileri hem de selektif kredi uygulamalarıyla devam ettiğini kaydetti. Makroihtiyati kararlarla birlikte kredi genişlemesinin olumsuz etkilerinin de kontrol edildiğini belirtti. Şahap Kavcıoğlu, yatırım ve reeskont kredilerinde ulaşılan tutarlar hakkında da bilgi vererek, “Bugüne kadar, toplamda 67 İldeki 740 adet sanayi ve turizm yatırımlarına 111,47 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) tahsis edilmiştir. Buna ilaveten, ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırdığımız reeskont kredilerinde limitleri artırmak, faizleri düşürmek ve vadeleri uzatmak suretiyle söz konusu uygun finansman imkanını daha uygun ve erişilebilir hale getirdik. .2022 yılı içerisinde 346 milyar Türk lirası reeskont kredisini ihracatçılarımız kullanmıştır. Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşması geçmiş yıllara göre KOBİ’lere tahsis edilen payda büyük bir artışa neden oldu. 2021 yılında yaklaşık 1.900, 2022 yılındaysa 5.972 KOBİ reeskont kredilerinden yararlandı” diye konuştu.Başkan Kavcıoğlu Dijital TL için bankaların katılımıyla oluşturulan Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformunun, 2023 yılı içinde banka ve finansal teknoloji şirketleri katılımıyla genişletileceğini de açıkladı.

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türkiye, merkez bankası, lira, türk lirası, enflasyon, şahap kavcıoğlu