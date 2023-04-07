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https://sputniknews.com.tr/20230407/memur-sen-bakan-nebatiye-taleplerini-iletti-3600-ek-gosterge-ek-zam-kadro-duzenlemesi-1069308066.html
Memur-Sen, Bakan Nebati’ye taleplerini iletti: 3600 ek gösterge, ek zam, kadro düzenlemesi
Memur-Sen, Bakan Nebati’ye taleplerini iletti: 3600 ek gösterge, ek zam, kadro düzenlemesi
Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti- Görüşmede, birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, kamu... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T00:17+0300
2023-04-07T00:19+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
memur-sen
3600 ek gösterge
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, ziyarette bulundukları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin bazı talepleri iletti.Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, düzenlemede kapsam dışı kalan başta şef ve teknikerler olmak üzere birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi talep edildi.Yüksek enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin piyasaya yansıması sonrası en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığı anımsatılan görüşmede, benzer bir iyileştirmenin kamu görevlileri ve 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için de yapılması gerektiğine işaret edildi.Görüşmede, kamu personel sistemi arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi, sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve adil bölüşümü destekleyici sistemin inşa edilmesi için şube müdürleri, müdürler, mühendisler başta olmak üzere, teknik ve idari personel ile diğer kamu görevlileri arasında bozulan ücret dengesinin düzeltilmesi talebi de gündeme getirildi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye binlerce kamu görevlisinin görevlendirildiği hatırlatılan görüşmede, Malatya ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bölgede görevli olan bütün kamu görevlilerine 4123 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma ücreti, tazminat ve ek tazminatların tavan miktardan ödenmesi talebi aktarıldı.Görüşmede, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, yoğun çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline tazminat ödenmesi, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde öngörülen zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin unvanlarına uygun kadrolara geçirilmesi talep edildi.Uzun yıllardır sabit ücret/maaş ile çalışan ve bulunduğu ülkenin enflasyonu karşısında ezilen Dışişleri Bakanlığı yurt dışı sözleşmeli personelinin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiği aktarılan görüşmede, aile yardımı ödeneğinin emekli kamu görevlilerine verilmesi hususu da iletildi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/nebati-mayista-enflasyonun-yuzde-50nin-altina-dustugunu-ve-sonra-daha-gerilere-gittigini-gorecegiz-1069185536.html
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enflasyon, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, memur-sen, 3600 ek gösterge
enflasyon, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, memur-sen, 3600 ek gösterge

Memur-Sen, Bakan Nebati’ye taleplerini iletti: 3600 ek gösterge, ek zam, kadro düzenlemesi

00:17 07.04.2023 (güncellendi: 00:19 07.04.2023)
© İHAMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Görüşmede, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi, 4C'den 4B'ye geçen personeller ve kamu görevlilerinin diğer talepleri istişare edildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü. Görüşmede, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi, 4C'den 4B'ye geçen personeller ve kamu görevlilerinin diğer talepleri istişare edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© İHA
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Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye taleplerini iletti- Görüşmede, birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, kamu personel sistemi arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi, deprem bölgesinde görev yapan kamu personeline fazla çalışma ücreti ve tazminat gibi talepler gündeme geldi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, ziyarette bulundukları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin bazı talepleri iletti.
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, düzenlemede kapsam dışı kalan başta şef ve teknikerler olmak üzere birinci dereceye yükselen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi talep edildi.
Yüksek enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin piyasaya yansıması sonrası en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarıldığı anımsatılan görüşmede, benzer bir iyileştirmenin kamu görevlileri ve 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emekliler için de yapılması gerektiğine işaret edildi.
Görüşmede, kamu personel sistemi arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi, sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve adil bölüşümü destekleyici sistemin inşa edilmesi için şube müdürleri, müdürler, mühendisler başta olmak üzere, teknik ve idari personel ile diğer kamu görevlileri arasında bozulan ücret dengesinin düzeltilmesi talebi de gündeme getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye binlerce kamu görevlisinin görevlendirildiği hatırlatılan görüşmede, Malatya ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bölgede görevli olan bütün kamu görevlilerine 4123 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma ücreti, tazminat ve ek tazminatların tavan miktardan ödenmesi talebi aktarıldı.
Görüşmede, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, yoğun çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeline tazminat ödenmesi, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde öngörülen zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması, 4/C'den 4/B'ye geçen sözleşmeli personelin unvanlarına uygun kadrolara geçirilmesi talep edildi.
Uzun yıllardır sabit ücret/maaş ile çalışan ve bulunduğu ülkenin enflasyonu karşısında ezilen Dışişleri Bakanlığı yurt dışı sözleşmeli personelinin maaş/ücretlerinin iyileştirilmesi gerektiği aktarılan görüşmede, aile yardımı ödeneğinin emekli kamu görevlilerine verilmesi hususu da iletildi.
Kocaeli’de iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
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