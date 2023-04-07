https://sputniknews.com.tr/20230407/losemi-teshisi-konan-berlusconiden-aciklama-zor-ama-bu-sefer-de-basaracagim-1069338844.html
Lösemi teşhisi konan Berlusconi'den açıklama: Zor ama bu sefer de başaracağım
Lösemi teşhisi konan Berlusconi'den açıklama: Zor ama bu sefer de başaracağım
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım"... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T14:43+0300
2023-04-07T14:43+0300
2023-04-07T15:11+0300
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silvio berlusconi
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Kaldırıldığı hastanede lösemi ve akciğer enfeksiyonu tedavisi gören eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, iyileşme belirtileri gösterdiğini söyledi ve bir kez daha hayatta kalacağına söz verdi. Berlusconi'nin sahibi olduğu Il Giornale gazetesi de bugün çıkan baskısında, İtalyan politikacıyı manşetine taşıyarak 'Pes etmeyeceğim' sözünü kullandı. Berlusconi, hasta yatağından gazeteye verdiği demeçte, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım" ifadelerini kullandı.Taraftarları hastane önünde toplandı: Monza sizinleSahibi olduğu futbol kulübü Monza'nın taraftarları da hastanenin önüne geldi.Taraftarlar, "Forza Silvio!" ve "Monza sizinle!" yazılı pankart açarak Berlusconi'ye destek sloganları attı. 86 yaşındaki politikacının sağlık durumu3 dönem başbakanlık yapan 86 yaşındaki Berlusconi'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi, son yıllarda İtalyan siyasetçinin sık sık hastaneye kaldırılmasına neden oluyor. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne en son yatışı, 4 gün kalıp taburcu edildikten sadece bir hafta sonra gerçekleşmişti.Partisi Forza Italia'nın 2 numaralı üyesi Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 televizyonuna verdiği demeçte, Berlusconi'nin 'dinlendiğini ve tedavisine iyi tepki verdiğini' söylemişti.Ailesi ve yakın arkadaşları perşembe günü hastaneyi ziyaret ederken, doktorlar Berlusconi'nin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığını ve genellikle yaşlı yetişkinlerde görülen nadir bir kan kanseri türü olan kronik miyelomonositik lösemiye (CMML) yakalandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230406/losemi-oldugu-iddia-edilmisti-hastaneye-kaldirilan-berlusconinin-doktorlarindan-aciklama---1069288847.html
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italya, avrupa, silvio berlusconi, lösemi, teşhis, tedavi, hastane, milano
italya, avrupa, silvio berlusconi, lösemi, teşhis, tedavi, hastane, milano
Lösemi teşhisi konan Berlusconi'den açıklama: Zor ama bu sefer de başaracağım
14:43 07.04.2023 (güncellendi: 15:11 07.04.2023) Abone ol
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım" dedi.
Kaldırıldığı hastanede lösemi ve akciğer enfeksiyonu tedavisi gören eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, iyileşme belirtileri gösterdiğini söyledi ve bir kez daha hayatta kalacağına söz verdi.
Berlusconi'nin sahibi olduğu Il Giornale gazetesi de bugün çıkan baskısında, İtalyan politikacıyı manşetine taşıyarak 'Pes etmeyeceğim' sözünü kullandı.
Berlusconi, hasta yatağından gazeteye verdiği demeçte, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım" ifadelerini kullandı.
Taraftarları hastane önünde toplandı: Monza sizinle
Sahibi olduğu futbol kulübü Monza'nın taraftarları da hastanenin önüne geldi.
Taraftarlar, "Forza Silvio!" ve "Monza sizinle!" yazılı pankart açarak Berlusconi'ye destek sloganları attı.
86 yaşındaki politikacının sağlık durumu
3 dönem başbakanlık yapan 86 yaşındaki Berlusconi'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi, son yıllarda İtalyan siyasetçinin sık sık hastaneye kaldırılmasına neden oluyor.
Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne en son yatışı, 4 gün kalıp taburcu edildikten sadece bir hafta sonra gerçekleşmişti.
Partisi Forza Italia'nın 2 numaralı üyesi Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 televizyonuna verdiği demeçte, Berlusconi'nin 'dinlendiğini ve tedavisine iyi tepki verdiğini' söylemişti.
Ailesi ve yakın arkadaşları perşembe günü hastaneyi ziyaret ederken, doktorlar Berlusconi'nin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığını ve genellikle yaşlı yetişkinlerde görülen nadir bir kan kanseri türü olan kronik miyelomonositik lösemiye (CMML) yakalandığını duyurmuştu.