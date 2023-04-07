https://sputniknews.com.tr/20230407/losemi-teshisi-konan-berlusconiden-aciklama-zor-ama-bu-sefer-de-basaracagim-1069338844.html

Lösemi teşhisi konan Berlusconi'den açıklama: Zor ama bu sefer de başaracağım

Lösemi teşhisi konan Berlusconi'den açıklama: Zor ama bu sefer de başaracağım

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve lösemi teşhisi konan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım"... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T14:43+0300

2023-04-07T14:43+0300

2023-04-07T15:11+0300

dünya

italya

avrupa

silvio berlusconi

lösemi

teşhis

tedavi

hastane

milano

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Kaldırıldığı hastanede lösemi ve akciğer enfeksiyonu tedavisi gören eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, iyileşme belirtileri gösterdiğini söyledi ve bir kez daha hayatta kalacağına söz verdi. Berlusconi'nin sahibi olduğu Il Giornale gazetesi de bugün çıkan baskısında, İtalyan politikacıyı manşetine taşıyarak 'Pes etmeyeceğim' sözünü kullandı. Berlusconi, hasta yatağından gazeteye verdiği demeçte, "Pes etmek yok, zor ama bu sefer de başaracağım" ifadelerini kullandı.Taraftarları hastane önünde toplandı: Monza sizinleSahibi olduğu futbol kulübü Monza'nın taraftarları da hastanenin önüne geldi.Taraftarlar, "Forza Silvio!" ve "Monza sizinle!" yazılı pankart açarak Berlusconi'ye destek sloganları attı. 86 yaşındaki politikacının sağlık durumu3 dönem başbakanlık yapan 86 yaşındaki Berlusconi'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi, son yıllarda İtalyan siyasetçinin sık sık hastaneye kaldırılmasına neden oluyor. Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne en son yatışı, 4 gün kalıp taburcu edildikten sadece bir hafta sonra gerçekleşmişti.Partisi Forza Italia'nın 2 numaralı üyesi Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Rai 3 televizyonuna verdiği demeçte, Berlusconi'nin 'dinlendiğini ve tedavisine iyi tepki verdiğini' söylemişti.Ailesi ve yakın arkadaşları perşembe günü hastaneyi ziyaret ederken, doktorlar Berlusconi'nin akciğer enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alındığını ve genellikle yaşlı yetişkinlerde görülen nadir bir kan kanseri türü olan kronik miyelomonositik lösemiye (CMML) yakalandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230406/losemi-oldugu-iddia-edilmisti-hastaneye-kaldirilan-berlusconinin-doktorlarindan-aciklama---1069288847.html

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italya, avrupa, silvio berlusconi, lösemi, teşhis, tedavi, hastane, milano