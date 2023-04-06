https://sputniknews.com.tr/20230406/losemi-oldugu-iddia-edilmisti-hastaneye-kaldirilan-berlusconinin-doktorlarindan-aciklama---1069288847.html

Lösemi olduğu iddia edilmişti: Hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin doktorlarından açıklama

Lösemi olduğu iddia edilmişti: Hastaneye kaldırılan Berlusconi'nin doktorlarından açıklama

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisi'nin başkanı Silvio Berlusconi'nin akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakımda tedavi gördüğü... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T17:30+0300

2023-04-06T17:30+0300

2023-04-06T17:30+0300

dünya

silvio berlusconi

italya

hastane

kanser

kanser tedavisi

tedavi

enfeksiyon

akciğer

avrupa

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Sağlık sorunları sebebiyle bir hafta aranın ardından dün yine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılan 86 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin durumuna ilişkin doktorları Prof. Alberto Zangrillo ile Prof. Fabio Ciceri yazılı bir açıklama yaptı.Doktorların açıklamasında, "Başkan Berlusconi, akciğer enfeksiyonu tedavisi için yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir kronik miyelomonositik lösemi tanısı mevcuttu. Enfeksiyöz durumu da buna bağlı. Akut lösemiye ilerleme durumu yok. Tedavi stratejisi, akciğer enfeksiyonunu sitoredüktif tedaviyle iyileştirmek" ifadeleri yer aldı.Söz konusu tedavinin amacının, mevcut rahatsızlığın negatif etkilerini sınırlamak ve önceden var olan klinik durumun düzeltilmesi olduğu belirtildi.'O yaştaki insanlar için normal'İtalyan basınında çıkan haberlerde ise ünlü lidere lösemi teşhisi konularak, kemoterapiye başlandığı iddia edilmişti.Berlusconi'nin partisi FI'nin koordinatörü, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sabah saatlerinde Berlusconi'nin geçirdiği rahatsızlığın o yaştaki insanlar için normal olduğunu ve panik yapmaya gerek olmadığını belirtmişti.Tajani, Berlusconi'nin geceyi iyi geçirdiğini, durumunun stabil olduğunu ve sabah da parti yöneticileriyle telefonda konuştuğunu aktarmıştı.Berlusconi, 27 Mart'ta kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, üç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti.İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230405/eski-italya-basbakani-berlusconi-bir-kez-daha-hastaneye-kaldirildi-1069219596.html

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silvio berlusconi, italya, hastane, kanser, kanser tedavisi, tedavi, enfeksiyon, akciğer, avrupa