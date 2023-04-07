https://sputniknews.com.tr/20230407/kanadanin-moskova-maslahatguzari-ebel-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1069354322.html
Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Ebel Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Ebel Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin Rus savaş muhabiri Vladlen... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T22:17+0300
2023-04-07T22:17+0300
2023-04-07T22:17+0300
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kanada
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “7 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin, aslında savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’ye (Maksim Fomin) karşı işlenen terör eylemini destekleyen ifadeleriyle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Kanadalı üst düzey bir diplomatın bu vahşi cinayete ilişkin tutumunun, Kanada'da körüklenen Rus düşmanlığının yeni tezahürü olduğu kaydedildi.Rusya’ya ve vatandaşlarına karşı terör amaçlı olanlar dahil işlenen suçların haklı gösterildiği veya sükutla geçiştirildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-bakanligi-kanada-maslahatguzarini-cagirdi-1068563617.html
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rusya, kanada, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, kanada, rusya dışişleri bakanlığı
Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Ebel Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin Rus savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’in ölümüyle ilgili ifadelerinden dolayı kararlı protesto bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “7 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin, aslında savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’ye (Maksim Fomin) karşı işlenen terör eylemini destekleyen ifadeleriyle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kanadalı üst düzey bir diplomatın bu vahşi cinayete ilişkin tutumunun, Kanada'da körüklenen Rus düşmanlığının yeni tezahürü olduğu kaydedildi.
Rusya’ya ve vatandaşlarına karşı terör amaçlı olanlar dahil işlenen suçların haklı gösterildiği veya sükutla geçiştirildiği vurgulandı.