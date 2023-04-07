https://sputniknews.com.tr/20230407/kanadanin-moskova-maslahatguzari-ebel-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1069354322.html

Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Ebel Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Ebel Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada’nın Moskova Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin Rus savaş muhabiri Vladlen... 07.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-07T22:17+0300

2023-04-07T22:17+0300

2023-04-07T22:17+0300

ukrayna krizi

rusya

kanada

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “7 Nisan’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Kanada Maslahatgüzarı Brian Ebel’e, Kanada’nın BM Daimi Temsilcisi Robert Rae’nin, aslında savaş muhabiri Vladlen Tatarskiy’ye (Maksim Fomin) karşı işlenen terör eylemini destekleyen ifadeleriyle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Kanadalı üst düzey bir diplomatın bu vahşi cinayete ilişkin tutumunun, Kanada'da körüklenen Rus düşmanlığının yeni tezahürü olduğu kaydedildi.Rusya’ya ve vatandaşlarına karşı terör amaçlı olanlar dahil işlenen suçların haklı gösterildiği veya sükutla geçiştirildiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-disisleri-bakanligi-kanada-maslahatguzarini-cagirdi-1068563617.html

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